Крупнейшими аэропортами Афганистана будут управлять Турция и Катар

Турция и Катар пришли к договоренности с представителями движения "Талибан" по управлению четырьмя аэропортами в Афганистане, в том числе аэропортом Кабула, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Как сообщает телеканал TRT, возможность визита Чавушоглу в Афганистан зависит от окончательного соглашения между талибами и совместной компании. "Может быть, удастся подписать это соглашение в присутствии министров иностранных дел Турции и Катара. Такое предложение поступило из Катара, и я согласился", - передает ТАСС слова турецкого министра.

Также сообщается, что по прошедшим в Стамбуле переговорам есть принципиальные договоренности, которые касаются четырех аэропортов. "Сначала совместное управление будет осуществляться в аэропорту Кабула, через шесть месяцев - в аэропорту Мазари-Шарифа, через шесть месяцев - в аэропорту Кандагара, через шесть месяцев - в аэропорту Герата", - сказал Чавушоглу.