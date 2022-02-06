Мамед Эфендиев, отдел экономики 18:31

Haqqin.az писал, что представители многих европейских стран и компаний в рамках Восьмого министерского заседания Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) не скрывали своего желания добиться поставок азербайджанского газа или увеличения его объемов. СМИ подробно осветили и содержательную речь президента Ильхама Алиев о неисчерпаемых ресурсах в стране, в том числе и потенциальных. И не только газовых. А чтобы ни у кого не оставалось сомнений, глава государства назвал и другие возможности Азербайджана, которые в перспективе позволят увеличить поставки энергоресурсов в Европу. Азербайджан, по оценке Давосского всемирного экономического форума, занимает второе место в мире в рейтинге доступности энергии. Вложив крупные средства, страна полностью модернизовала линии электропередач (ЛЭП), построила новые электростанции. И этот процесс продолжается. В скором времени в поселке Гобу откроется новая электростанция мощностью почти 400 мегаватт (МВт). Недавно состоялась церемония закладки фундамента первого крупного проекта возобновляемого источника энергии – ветряной электростанции мощностью 240 МВт, которая полностью будет финансироваться иностранным инвестором - саудовской компанией ACWA Power.

Потребность в электроэнергии растет и на внутреннем, и на региональном рынках. Но глава государства подчеркнул, что в стране есть возможность пойти еще дальше - до Европы. Пока Азербайджан экспортирует электроэнергию только в четыре соседние страны – Турцию, Россию, Грузию и Иран, и эти объемы из года в год увеличиваются. Однако правительство страны взяло курс на развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ), и чем больше будет таких источников, тем больше газа высвободится для экспорта. К примеру, только благодаря вышеназванной ветряной электростанции будет сэкономлено до 300 млн кубометров газа. Стратегия «зеленой энергии» уже находится в завершающей стадии планирования. А в ближайшие годы доля «зеленой энергии» в общем энергобалансе страны продолжит расти высокими темпами. Действует спецпрограмма и для освобожденных от оккупации территорий. Минэнергетики уже подготовило вместе с ведущими международными компаниями концептуальный прогноз для зоны «зеленой энергии» в Карабахе и Восточном Зангезуре. Международная оценка потенциала ВИЭ в этом регионе обнадеживает - потенциал ветряной энергии около 7200 МВт, а солнечной – более 2000 МВт. Минэнерго ведет активные переговоры с международными энергокомпаниями по привлечению инвестиций в возобновляемую энергию. Кстати, стратегический партнер Баку в нефтегазовом секторе – компания ВР проявляет большой интерес к строительству ВИЭ мощностью более 200 МВт в освобожденном Джебраильском районе. Таким образом, стратегия по развитию «зеленой энергии» может стать дополнительным источником доходов от экспорта и будет полезной и для стран, импортирующих энергетические источники. А ведь есть еще спецпрограмма по оценке Каспийского моря, технический потенциал которого превышает 150 тыс МВт.