Что еще Азербайджан может предложить Европе? наш комментарий
Haqqin.az писал, что представители многих европейских стран и компаний в рамках Восьмого министерского заседания Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) не скрывали своего желания добиться поставок азербайджанского газа или увеличения его объемов. СМИ подробно осветили и содержательную речь президента Ильхама Алиев о неисчерпаемых ресурсах в стране, в том числе и потенциальных. И не только газовых. А чтобы ни у кого не оставалось сомнений, глава государства назвал и другие возможности Азербайджана, которые в перспективе позволят увеличить поставки энергоресурсов в Европу.
Азербайджан, по оценке Давосского всемирного экономического форума, занимает второе место в мире в рейтинге доступности энергии. Вложив крупные средства, страна полностью модернизовала линии электропередач (ЛЭП), построила новые электростанции. И этот процесс продолжается. В скором времени в поселке Гобу откроется новая электростанция мощностью почти 400 мегаватт (МВт). Недавно состоялась церемония закладки фундамента первого крупного проекта возобновляемого источника энергии – ветряной электростанции мощностью 240 МВт, которая полностью будет финансироваться иностранным инвестором - саудовской компанией ACWA Power.
Потребность в электроэнергии растет и на внутреннем, и на региональном рынках. Но глава государства подчеркнул, что в стране есть возможность пойти еще дальше - до Европы. Пока Азербайджан экспортирует электроэнергию только в четыре соседние страны – Турцию, Россию, Грузию и Иран, и эти объемы из года в год увеличиваются. Однако правительство страны взяло курс на развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ), и чем больше будет таких источников, тем больше газа высвободится для экспорта. К примеру, только благодаря вышеназванной ветряной электростанции будет сэкономлено до 300 млн кубометров газа. Стратегия «зеленой энергии» уже находится в завершающей стадии планирования. А в ближайшие годы доля «зеленой энергии» в общем энергобалансе страны продолжит расти высокими темпами.
Действует спецпрограмма и для освобожденных от оккупации территорий. Минэнергетики уже подготовило вместе с ведущими международными компаниями концептуальный прогноз для зоны «зеленой энергии» в Карабахе и Восточном Зангезуре. Международная оценка потенциала ВИЭ в этом регионе обнадеживает - потенциал ветряной энергии около 7200 МВт, а солнечной – более 2000 МВт.
Минэнерго ведет активные переговоры с международными энергокомпаниями по привлечению инвестиций в возобновляемую энергию. Кстати, стратегический партнер Баку в нефтегазовом секторе – компания ВР проявляет большой интерес к строительству ВИЭ мощностью более 200 МВт в освобожденном Джебраильском районе. Таким образом, стратегия по развитию «зеленой энергии» может стать дополнительным источником доходов от экспорта и будет полезной и для стран, импортирующих энергетические источники. А ведь есть еще спецпрограмма по оценке Каспийского моря, технический потенциал которого превышает 150 тыс МВт.
Весь этот потенциал позволит в ближайшем будущем не только высвободить для Европы миллиарды кубометров газа, но и стать крупным экспортером электроэнергии. Азербайджан экспортирует все виды источников энергии, диверсифицированы имеющиеся в стране линии электропередач, соединяющие страну со всеми соседями, обладающими растущими экспортными рынками. Речь идет о Турции с ее растущими экономикой и населением. Хотя основным для Азербайджана остается рынок Ирана. При этом нельзя забывать и о планах по прокладке по дну Черного моря ЛЭП, соединяющих Центральную Европу с Южнокавказским регионом. И Азербайджан как один из главных поставщиков электроэнергии в Грузию, безусловно, примет в этом активное участие.
Таким образом, проводимая Азербайджаном совместно с партнерами энергетическая стратегия выходит за рамки вопросов узкой энергетической диверсификации и энергетической безопасности. Она создает между странами качественно новые партнерские отношения, способствует их развитию, повышению уровня взаимного доверия между всеми участниками этого процесса. Проекты могут быть разными, но дух сотрудничества помогает добиться поставленных целей. Сегодня Европа страдает от высоких цен на энергию, а Азербайджан готов обеспечить надежные поставки по приемлемым ценам всех видов энергии. Этот приоритет и диктует необходимость сотрудничества сторон на взаимовыгодной основе.