Указом Ильхама Алиева: Нацсовет по телерадиовещанию упразднен, создан Аудиовизуальный совет

В Азербайджане упраздняется Национальный совет по телерадиовещанию (НСТР) и создается Аудиовизуальный совет. Об этом говорится в подписанном президентом Ильхамом Алиевым указе о применении закона Азербайджанской Республики "О медиа" от 30 декабря 2021 года и регулировании ряда вопросов, вытекающих из него.

Согласно указу, Аудиовизуальный совет является правопреемником НСТР, его обязательства и имущество переходят к Совету, члены НСТР, срок полномочий которых не истек, продолжают свою деятельность до истечения этого срока, аппарат НСТР продолжает функционировать до утверждения структуры Совета и предела численности его сотрудников.