Журналисты в Азербайджане смогут получать льготную ипотеку. Об этом говорится в указе президента о внесении изменений в «Порядок предоставления ипотечного кредита, в том числе льготного ипотечного кредита за счет средств Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана», утвержденный указом президента Азербайджана от 22 июня 2016 года.

Согласно указу, воспользоваться льготной ипотекой имеют право лица, являющиеся членами молодой семьи, проработавшие журналистами не менее 5 лет и внесенные в реестр СМИ, а также лица, не являющиеся членами молодой семьи, проработавшие журналистами не менее 15 лет и внесенные в реестр СМИ.