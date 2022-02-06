Анкара о диалоге с Израилем, визите Путина и переговорах по Донбассу

Турция во имя диалога с Израилем не намеревается пересматривать свою позицию в вопросе поддержки Палестины, заявил министр иностранных дел этой страны Мевлют Чавушоглу в беседе с журналистами.

По словам турецкого министра визит президента Израиля в Турцию запланирован на март, детали этого вопроса обсудят спецпредставители, которые будут назначены сторонами. Есть принципиальная договоренность по визиту президента Ицхака Герцога, добавил он.

Что касается визита президента РФ Владимира Путина в Турцию, глава турецкой дипломатии отметил, что дата визита пока не определена.

Чавушоглу также подтвердил, что Турция готова провести на своей территории заседание трехсторонней Контактной группы по урегулированию на востоке Украины. "Мы не являемся стороной переговоров, а готовы принять их у себя, - приводит слова министра телеканал ТРТ. - С точки зрения логистики каких-либо проблем нет", - сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства.

При этом Чавушоглу подчеркнул, что даты проведения заседания пока неясны. "Мы готовы провести, когда они захотят. Решение за ними", - цитирует Чавушоглу ТАСС.