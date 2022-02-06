Натик Гусейнзаде, отдел информации 19:26

Известный американский военный портал Defence Blog написал о том, что для обнаружения украинских ПВО Россия в качестве приманки будет использовать старые одномоторные гражданские самолеты Ан-2 («Кукурузник» или, как их еще называют, «Аннушка»).

«Российские военные тайно опробовали новые способы поражения украинских систем ПВО с помощью советских бипланов Ан-2, - сообщает Defence Blog. – Российские силы тренируются в использовании устаревших бипланов в качестве ложных целей, доставляя их к линии фронта, чтобы вывести из строя украинские системы ПВО. На недавних видео, размещенных в социальных сетях, видна почти дюжина самолетов Ан-2 во время учений в приграничных районах России с Украиной». Принцип операции предельно прост: несколько «кукурузников» поднимаются в воздух и пытаются прорвать границу с Украиной, что привлечет внимание украинской стороны. В результате самолеты будут сбиты средствами ПВО, позиции которых мгновенно отследят бортовые исследовательские средства. Впоследствии данные о местонахождении украинских зенитно-ракетных установок будут переданы в авиацию и ракетные войска России. Как пишет американский сайт, аналогичный подход использовался во время войны между Арменией и Азербайджаном осенью 2020 года. «Азербайджанские военные переоборудовали самолет Ан-2 в беспилотный летательный аппарат. Системы дистанционного управления заняли место пилота в кабине самолета, заменив экипаж комплектом, установка которого занимает совсем немного времени».