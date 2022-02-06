По примеру Азербайджана Россия запустит против Украины «Аннушку» американские СМИ
Известный американский военный портал Defence Blog написал о том, что для обнаружения украинских ПВО Россия в качестве приманки будет использовать старые одномоторные гражданские самолеты Ан-2 («Кукурузник» или, как их еще называют, «Аннушка»).
«Российские военные тайно опробовали новые способы поражения украинских систем ПВО с помощью советских бипланов Ан-2, - сообщает Defence Blog. – Российские силы тренируются в использовании устаревших бипланов в качестве ложных целей, доставляя их к линии фронта, чтобы вывести из строя украинские системы ПВО. На недавних видео, размещенных в социальных сетях, видна почти дюжина самолетов Ан-2 во время учений в приграничных районах России с Украиной».
Принцип операции предельно прост: несколько «кукурузников» поднимаются в воздух и пытаются прорвать границу с Украиной, что привлечет внимание украинской стороны. В результате самолеты будут сбиты средствами ПВО, позиции которых мгновенно отследят бортовые исследовательские средства. Впоследствии данные о местонахождении украинских зенитно-ракетных установок будут переданы в авиацию и ракетные войска России.
Как пишет американский сайт, аналогичный подход использовался во время войны между Арменией и Азербайджаном осенью 2020 года.
«Азербайджанские военные переоборудовали самолет Ан-2 в беспилотный летательный аппарат. Системы дистанционного управления заняли место пилота в кабине самолета, заменив экипаж комплектом, установка которого занимает совсем немного времени».
Как уже писал haqqin.az, данный уникальный прием азербайджанской армии попал в военные учебники. Именно благодаря этому приему в первый день военных операций было уничтожено более 40 процентов систем ПВО противника.
Сначала предполагалось, что «кукурузники» поднимались в воздух как беспилотники и при помощи специальной автопилотной системы направлялись в сторону заданных целей. Однако, как выяснилось, их поднимали в воздух пилоты, после чего сами прыгали из самолета с помощью парашютов, а самолеты в режиме автопилота летели к заданным целям. «Аннушку» наполняли взрывными устройствами и топливом, чтобы биплан сам подрывался как дрон-камикадзе в случае промаха врага.
Об этом рассказали офицеры высокого ранга азербайджанской армии в документальном фильме «Невидимые герои». Один из них рассказал, что в первый день военных операций, то есть 27 сентября, в направлении главной цели атак азербайджанской армии было отправлено 20 самолетов Ан-2, в результате чего удалось выявить районы сосредоточения вражеских зенитно-ракетных комплексов «ОСА-М».
Подготовительные работы в связи с превращением самолетов Ан-2 в беспилотники и применением их для этих целей начали осуществляться с 2013 года в строгих секретных условиях.
А в августе прошлого года в Азербайджане был открыт памятник Ан-2. Он был установлен в честь признания заслуг этого самолета в первые дни Отечественной войны.
Defence Blog напоминает, что Ан-2 – это архаичный сельскохозяйственный самолет, который впервые поднялся в воздух в 1947 году, когда СССР восстанавливался после Второй мировой войны.
«Ан-2 – один из самых больших когда-либо созданных одномоторных бипланов. Его особенно ценили за его универсальность и исключительную скорость полета, короткий взлет и посадку. Ан-2 позволит имитировать прорыв группы вертолетов или ударных беспилотников», - пишет американское СМИ.