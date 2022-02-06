Зеленский раскритиковал слова Лукашенко

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова президента Беларуси Александра Лукашенко о прекращении поставок топлива и электроэнергии в Украину в случае эскалации конфликта с Россией. Как передает УНИАН, об этом он сообщил во время брифинга по результатам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Владимир Зеленский отметил, что по статистике товарооборот между Украиной и Беларусью составляет 6 млрд долларов, из которых 1,5 млрд Украина экспортирует в Беларусь, а 4,5 млрд – Беларусь в Украину.

"Если страны начинают ограничивать торговлю друг с другом, кто от этого страдает? В данном случае точно пострадают просто люди. Если есть желание в каменный век перейти, то можем делать так. Что-то запретит Беларусь, запретит тогда и Украина. Но кто страдает? Решают всегда политики, а страдают, к сожалению, люди", - сказал Зеленский.

Украинское издание отмечает, что президент Зеленский не стал озвучивать фамилию Лукашенко, назвав его "одним товарищем из Беларуси".