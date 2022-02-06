В Казахстане заморозили цены на газ

Правительство Казахстана зафиксирует цены на газ до 1 января 2024 года. Об этом на расширенном заседании правительства заявил премьер-министр Алихан Смаилов, передает КазТАГ.

«Внутренний рынок будет обеспечен сжиженным нефтяным газом дополнительно в объеме 150 тыс. тонн. Цены на сырой и товарный газ будут зафиксированы до 1 января 2024 года на уровне декабря прошлого года», - сообщил Смаилов.

Рост цен на сжиженный газ в начале января стал поводом для массовых акций протеста в Казахстане. С нового года стоимость сжиженного газа выросла с 60 до 120 тенге за литр. Протесты вскоре переросли в беспорядки.