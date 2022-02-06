Армянам мерещатся «азербайджанские диверсанты»

Информация о том, что «азербайджанская диверсионная группа» проникла на территорию Соткского рудника, не соответствует действительности, заявили в пресс-службе минобороны Армении.

«Ситуация стабильна и находится под полным контролем вооруженных сил Армении», - утверждает оборонное ведомство.

Представитель компании «Геопромайнинг голд», которая занимается разработкой месторождения, Рузанна Григорян сообщила Sputnik Армения, что обстановка на руднике спокойная. А глава общины Гегамасар Акоп Аветян заявил, что в сообщениях о «проникновении диверсионной группы» преувеличивают.