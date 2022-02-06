На случай «не дай Бог»: Сербия запасается едой из-за ситуации вокруг Украины

Власти Сербии из-за напряженности вокруг Украины выдали предписание пополнить государственные резервы провизии, а также дизеля и бензина. Президент республики Александр Вучич заявил, что это решили сделать на случай «не дай Бог», сообщило РИА Новости.

«Уверен, что русские и украинцы, точнее русские и американцы, найдут совместное решение – и это решение будет мирным», - отметил сербский лидер.

«Вне зависимости от этого мы всегда отталкиваемся от худшего возможного сценария и сегодня дали указание пополнить наши резервы важных продуктов питания, чтобы у нас в запасе были на случай «не дай Бог», в том числе, соль, масло, мука, горох, фасоль, консервы, а также дополнительные объёмы дизеля и бензина», - рассказал Вучич.