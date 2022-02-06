Из-за слов Лукашенко: посла Беларуси вызвали в МИД Армении
Посол Беларуси в Армении Александр Конюк посетил МИД Армении. Эту информацию ТАСС подтвердил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.
"Посол Беларуси посетил МИД", - отметил он, не приведя подробностей встречи.
Президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву возможные перспективы присоединения новых стран к Союзному государству России и Белоруссии, заявил, что "Армении деваться некуда". После этого МИД Армении заявил, что "своеобразный геополитический анализ президента Беларуси предназначен прежде всего для собственной внутриполитической повестки и не имеет ничего общего с Арменией и ее внешней политикой".