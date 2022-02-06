Приветствуя гостей, председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев с удовлетворением рассказал о сотрудничестве, плодотворных и деловых отношениях между Американской Торговой палатой и таможенными органами в Азербайджане. Было подчеркнуто, что регулярные встречи между Государственным таможенным комитетом и членами Палаты вносят важный вклад в развитие таможенно-деловых связей, а также в организацию таможенного дела.

Отметив, что проводимые под руководством президента Ильхама Алиева в стране целенаправленные реформы создали благоприятные условия для гибкого, эффективного и прозрачного построения таможенного дела, председатель комитета отметил, что за счет применяемых новшеств достигнуты важные успехи как в фискальной сфере, в борьбе с правонарушениями, так и в направлении упрощения таможенных операций и ускорения процессов пересечения границы.

Председатель комитета отметил, что налаживание эффективного сотрудничества с участниками внешней торговли на различных платформах, в том числе углубление существующих в Азербайджане связей с Американской Торговой палатой, принесет пользу общему делу.

Президент Американской Торговой палаты в Азербайджане Нуран Керимов высоко оценил реформы, осуществляемые в таможенной системе, и подчеркнул, что применяемые инновации приносят значительную пользу участникам внешней торговли. Нуран Керимов сказал, что они придают большое значение сотрудничеству с таможенной службой Азербайджана, рассказал о важности дальнейшего расширения связей.

Затем состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.