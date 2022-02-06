Расширены полномочия Агентства развития медиа
В Азербайджане расширены полномочия Агентства развития медиа (MEDİA). Это нашло отражение в изменениях, внесенных указом президента Азербайджана в «Устав Агентства развития медиа Азербайджана».
Согласно изменениям, к полномочиям агентства добавлены:
– при выявлении нарушений требований закона «О медиа» в деятельности субъектов медиа, находящихся за пределами Азербайджана, осуществлять меры, предусмотренные международными договорами, стороной которых выступает Азербайджан, и законом Азербайджана «О медиа»;
– если это не предусмотрено международными договорами, стороной которых выступает Азербайджан, решать вопросы, связанные с распространением на территории Азербайджана продукции иностранных печатных СМИ, постоянное место нахождения редакций которых находится за пределами Азербайджана;
– в случаях, предусмотренных законом «О медиа», делать предупреждение субъектам печатных и онлайн-медиа, подавать иски в суд о приостановлении их деятельности и распространения их медиапродукции, а также о прекращении деятельности этих субъектов;
– формировать, вести, управлять реестром медиа, вести контроль за его использованием и защитой данных;
– предоставлять согласие на изменение логотипа (эмблемы) редакции печатных и онлайн-медиа, внесенных в реестр медиа;
– предоставлять свидетельство субъектам медиа, включенным в реестр медиа, журналистам – удостоверение журналиста;
– ежегодно объявлять список важных мероприятий на следующий год, размещать его на своем официальном сайте и регулярно обновлять его;
– при исключении субъекта медиа из реестра медиа размещать информацию об этом на своем официальном сайте;
– при исключении журналиста из реестра медиа аннулировать его журналистское удостоверение и размещать информацию об этом на своем официальном сайте;
– требовать сдачи журналистского удостоверения.