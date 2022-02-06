В Азербайджане расширены полномочия Агентства развития медиа (MEDİA). Это нашло отражение в изменениях, внесенных указом президента Азербайджана в «Устав Агентства развития медиа Азербайджана».

Согласно изменениям, к полномочиям агентства добавлены:

– при выявлении нарушений требований закона «О медиа» в деятельности субъектов медиа, находящихся за пределами Азербайджана, осуществлять меры, предусмотренные международными договорами, стороной которых выступает Азербайджан, и законом Азербайджана «О медиа»;

– если это не предусмотрено международными договорами, стороной которых выступает Азербайджан, решать вопросы, связанные с распространением на территории Азербайджана продукции иностранных печатных СМИ, постоянное место нахождения редакций которых находится за пределами Азербайджана;

– в случаях, предусмотренных законом «О медиа», делать предупреждение субъектам печатных и онлайн-медиа, подавать иски в суд о приостановлении их деятельности и распространения их медиапродукции, а также о прекращении деятельности этих субъектов;

– формировать, вести, управлять реестром медиа, вести контроль за его использованием и защитой данных;

– предоставлять согласие на изменение логотипа (эмблемы) редакции печатных и онлайн-медиа, внесенных в реестр медиа;

– предоставлять свидетельство субъектам медиа, включенным в реестр медиа, журналистам – удостоверение журналиста;

– ежегодно объявлять список важных мероприятий на следующий год, размещать его на своем официальном сайте и регулярно обновлять его;

– при исключении субъекта медиа из реестра медиа размещать информацию об этом на своем официальном сайте;

– при исключении журналиста из реестра медиа аннулировать его журналистское удостоверение и размещать информацию об этом на своем официальном сайте;

– требовать сдачи журналистского удостоверения.