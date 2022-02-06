Украина, Южный Кавказ, Сирия: детали переговоров Чавушоглу и Блинкена

Между министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и госсекретарем США Энтони Блинкеном состоялся телефонный разговор.

Как сообщает Anadolu, в МИД Турции сообщили, что Чавушоглу и Блинкен обсудили кризис в отношениях Украины и РФ, подчеркнули значимость дипломатического урегулирования напряженности. Глава турецкой дипломатии проинформировал американского коллегу об усилиях Анкары по снижению напряженности между Киевом и Москвой.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по ситуации на севере Сирии. Чавушоглу подчеркнул решимость Анкары к борьбе с боевиками YPG (сирийское крыло ПКК).

Главы дипломатии остановились и на теме процессов на Южном Кавказе, в том числе в контексте нормализации отношений Анкары и Еревана.