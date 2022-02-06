Загадочная смерть россиян-атомщиков в Бангладеш
Полиция Бангладеш начала расследование дела о гибели пятерых россиян, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на агентство United News of Bangladesh.
Согласно сообщению, погибшие граждане РФ работали на строящейся АЭС «Руппур». Все они при разных обстоятельствах скончались за последние 11 дней.
По данным СМИ, 28 января 48-летний мужчина умер во время лечения в местной больнице. Позже, 2 февраля, скончался другой россиянин, ему было 40 лет. Спустя три дня погиб третий гражданин РФ, 48-летний инженер-механик: он попал в госпиталь после внезапно ухудшившегося самочувствия. Четвертый российский рабочий (59 лет) скончался в тот же день на лестнице рядом со своей квартирой. 6 февраля в той же квартире мертвым обнаружили пятого российского гражданина (45 лет). Начальник местной полиции заявил, что в результатах вскрытия тел погибших не было обнаружено ничего подозрительного.
В «Росатоме», по проекту которого строится АЭС, призвали не спешить с выводами о причинах смертей россиян.
Площадка атомной электростанции расположена на восточном берегу реки Ганг, на расстоянии около 160 км на северо-запад от столицы Бангладеш Дакки. Ее стоимость оценивалась более чем в $2 млрд.