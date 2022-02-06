Загадочная смерть россиян-атомщиков в Бангладеш

Согласно сообщению, погибшие граждане РФ работали на строящейся АЭС «Руппур». Все они при разных обстоятельствах скончались за последние 11 дней.

По данным СМИ, 28 января 48-летний мужчина умер во время лечения в местной больнице. Позже, 2 февраля, скончался другой россиянин, ему было 40 лет. Спустя три дня погиб третий гражданин РФ, 48-летний инженер-механик: он попал в госпиталь после внезапно ухудшившегося самочувствия. Четвертый российский рабочий (59 лет) скончался в тот же день на лестнице рядом со своей квартирой. 6 февраля в той же квартире мертвым обнаружили пятого российского гражданина (45 лет). Начальник местной полиции заявил, что в результатах вскрытия тел погибших не было обнаружено ничего подозрительного.

В «Росатоме», по проекту которого строится АЭС, призвали не спешить с выводами о причинах смертей россиян.

Площадка атомной электростанции расположена на восточном берегу реки Ганг, на расстоянии около 160 км на северо-запад от столицы Бангладеш Дакки. Ее стоимость оценивалась более чем в $2 млрд.