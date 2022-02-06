Объявлены номинанты на «Оскар-2022»
Американская академия кинематографических искусств и наук обнародовала список номинантов на премию «Оскар».
Лидером по количеству номинаций стал вестерн Джейн Кэмпион «Власть пса» – он поборется за статуэтку сразу в 12 категориях. На втором месте – экранизация романа Фрэнка Герберта «Дюна». Фильм представлен в десяти категориях.
В номинации «Лучший фильм» представлены «Белфаст» Кеннета Браны, «КОДА: Ребенок глухих родителей», политическая сатира «Не смотрите наверх», «Дюна», спортивный байопик «Король Ричард», «Лакричная пицца», «Власть пса», мюзикл-ремейк Стивена Спилберга «Вестсайдская история», хоррор Гильермо дель Торо «Аллея кошмаров» и лента «Сядь за руль моей машины».
За номинацию «Лучшая режиссура» поборются Кеннет Брана, Рюсукэ Хамагути, Пол Томас Андерсон, Стивен Спилберг и Джейн Кэмпион.
За звание лучшего актера года - Хавьер Бардем («Быть Рикардо»), Бенедикт Камбербэтч («Власть пса»), Эндрю Гарфилд («Тик-так, бум!»), Уилл Смит («Король Ричард») и Дензел Вашингтон («Трагедия Макбета»). В категории «Лучшая актриса» встретятся Джессика Чэстейн («Глаза Тэмми Фей»), Оливия Колман («Потерянная дочь»), Пенелопа Крус («Параллельные матери»), Николь Кидман («Быть Рикардо») и Кристен Стюарт («Спенсер»).
Среди номинантов на звание лучшего иностранного фильма – драма Паоло Соррентино «Рука бога», «Сядь за руль моей машины» Рюсукэ Хамагути, «Худший человек на свете» Йоакима Триера и «Побег» Йонаса Поэра Расмуссена.
За звание лучшего полнометражного мультфильма поборются «Райя и последний дракон», «Энканто», «Побег», «Лука» и «Митчеллы против машин».