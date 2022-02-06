Согласно сообщению пресс-службы МВД, сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью при участии специалистов Агентства пищевой безопасности провели успешную операцию. В результате к ответственности привлечены члены организованной группы, которая, создав в Хачмазском районе пункт по заготовке мяса, занималась продажей непригодной к употреблению говядины и конины.

На основании собранных материалов установлено, что группу возглавлял житель Хачмазского района Азик Бабаев. Он с Хатамом Байрамовым и Ялчином Бабалиевым занимался сбором, поставкой и реализацией мяса павших лошадей и крупного рогатого скота под видом хорошего мяса. Бабаев скупал по низкой цене больных, непригодных в хозяйстве и павших лошадей из Хачмаза и близлежащих районов, отвозя их на собственную ферму. Затем вместе с членами группы они забивали и разделывали животных, а мясо продавали под видом говядины в заведения общественного питания Баку.

В ходе осмотра ферм и складских помещений, принадлежащих Бабаеву, в качестве вещественных доказательств обнаружено и изъято более 4 тонн непригодной говядины и конины неизвестного происхождения. Соответствующие экспертизы показали, что это мясо непригодно для употребления в пищу и представляет серьезную угрозу для здоровья человека.

Возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса. В отношении Бабаева и Байрамова решением суда избрана мера пресечения в виде ареста. Ведутся оперативно-разыскные мероприятия по задержанию и привлечению к ответственности других лиц, связанных с группировкой.