Албано-удинская христианская община Азербайджана выступила с заявлением

В заявлении говорится, что албано-удинская христианская религиозная община Азербайджана как правопреемница Албанской Апостольской церкви высоко ценит и поддерживает предпринятые за последний год последовательные меры по охране и восстановлению расположенных на освобожденных территориях историко-религиозных памятников, в том числе храмов, относящихся к христианско-албанскому наследию, выражает уверенность, что этот процесс будет завершен в кратчайшие сроки.

В то же время, отмечают представители общины, несмотря на серьезную минную опасность, сложные внедорожные условия, приняты все необходимые меры для посещения членами албано-удинской религиозной общины исторических албанских храмов на освобожденных территориях. За последний год они смогли несколько раз посетить освобождённые от оккупации монастыри Агоглан в Лачине, Худавенг в Кельбаджаре, а также албанские храмы в поселке Гадрут и селе Туг.

В заявлении отмечается, что история структуризации христианства как официальной религии на Кавказе начинается с Албанской церкви. Древние источники доказывают, что Албанская церковь, оставившая неизгладимый след не только в религиозно-культурной жизни Азербайджана, но и всего Кавказа, является одной из древнейших церквей христианского мира и имеет апостольское происхождение.

К сожалению, отмечают представители христианской общины, под различным давлением и Албанская Апостольская церковь в 1836 году была упразднена, а армянская григорианская церковь пыталась завладеть частью ее материального и духовного наследия. В результате большинство исторических албанских храмов в Азербайджане, и особенно в Карабахе, было григорианизировано, сфальсифицированы архивные материалы и документы. Григорианизация древнего албанского наследия, в том числе албанских храмов, стала государственной политикой Армении за последние сто лет. Армения подвергала храмы григорианизации, разрушая те из них, принадлежность которых невозможно было изменить.

После восстановления независимости Азербайджана появилась историческая возможность восстановить статус Албанской Апостольской церкви и устранить несправедливость. По инициативе удинской интеллигенции в 2003 году была создана и зарегистрирована албано-удинская христианская община. При поддержке правительства Азербайджана был восстановлен Апостольский Елисейский храм в селе Киш Шекинского района, который считается «матерью церквей» на Кавказе, в 2006 году состоялось официальное открытие албано-удинской церкви Чотари в поселке Нидж Габалинского района, где компактно проживают удины.

«Мы, удины, как духовные наследники Албанской Апостольской церкви, верим, что албанские храмы на наших освобожденных территориях, как и албанские храмы в Габале и Огузе, будут восстановлены на высоком уровне», - отмечается в заявлении общины.

В заявлении также отмечается, что толерантность азербайджанского народа, забота и поддержка азербайджанского государства о представителях всех религий дают основания говорить о гуманном отношении и к представителям армяно-григорианской церкви. Наглядным примером такого уважения является армянская церковь Святого Григория, сохраненная и восстановленная азербайджанским правительством в центре Баку. В заявлении говорится, что, несмотря на нанесение армяно-григорианской церковью ущерба албанскому наследию путем его присвоения и фальсификаций на протяжении столетий, албано-удинская община готова к сотрудничеству во имя мира и человечества с армяно-григорианской церковью и совместному проживанию на освобожденных от оккупации территориях.