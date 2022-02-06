НПО Азербайджана обратились к гендиректору ЮНЕСКО

В обращении говорится: «Мы, представители общественных организаций, неоднократно обращались в ЮНЕСКО, чтобы проинформировать о культурном геноциде, совершенном Арменией против наследия азербайджанского народа. В результате целенаправленной политики, проводимой Арменией, культурное наследие нашего народа на территории Армении, имеющее многовековую историю, находится под угрозой полного исчезновения. Культурный геноцид, совершенный Арменией, сопровождался политикой этнической чистки против азербайджанцев. Таким образом, с начала ХХ века в результате массовой депортации азербайджанцев с территории нынешней Армении, которая была их родиной на протяжении столетий, в Армении не осталось азербайджанцев. В результате последней депортации только в 1988 году более 250 тысяч азербайджанцев были изгнаны с родных земель и стали беженцами. Проводя политику как этнического, так и культурного геноцида, Армения целенаправленно стирает следы азербайджанцев, исконных жителей этих территорий, грабит, уничтожает, присваивает и изменяет происхождение культурного наследия азербайджанского народа. Наряду с этим, древние топонимы на этих территориях заменены армянскими названиями.

В предыдущих обращениях в ЮНЕСКО были представлены много точных фактов. Например, подчеркивалось, что Голубая мечеть, Гала-мечеть, мечети Шах Аббас, Тепебаши, мечеть Залхана, Сартиб-хан, Гаджи-Новруз-Али-бека, Демирбулаг, Гаджи-Джафар-бека, Раджаб-паша, Мухаммед Сартиб-хана, мечеть Гаджи Инам и еще более 300 мечетей в Армении были намеренно разрушены или использованы для других целей в начале XX века. Только мечеть Демирбулаг функционировала по назначению до 1988 года, но сейчас она полностью уничтожена, на ее месте построено многоэтажное здание. Разрушены более 500 кладбищ азербайджанцев в Армении, таких как Ага Деде, Ашагы Шорджа, Гюллюбулаг, Сарал. Также разрушена могила азербайджанского поэта Ашуга Алескера в его родном селе в древнем Гёйджа махале.

В целом Армения намеренно уничтожила на своей территории тысячи памятников культурного наследия, принадлежащих азербайджанскому народу. Это яркий пример нетерпимости Армении к азербайджанскому народу, а также оскорбление всего человечества. Все это свидетельствует, что Армения не признает никаких общечеловеческих ценностей. Все эти противоправные деяния и акты вандализма, происходящие на протяжении десятилетий, остаются безнаказанными. Мировое сообщество должно понять, что такие шаги являются государственной политикой Армении, и принять меры против нее.

Для этого следует использовать существующие инструменты международного права. Преднамеренное уничтожение, изменение принадлежности и присвоение памятников культуры является грубым нарушением международного гуманитарного права, в частности Женевских конвенций 1949 года, и Конвенций ЮНЕСКО 1954 и 1970 гг. Это военные преступления. Как определено резолюцией 2347 Совета Безопасности ООН, принятой в 2017 году, преднамеренное уничтожение культурного наследия также направлено против мира и безопасности.

Исходя из вышесказанного, мы просили вас направить в Армению экспертную группу для оценки современного состояния многовекового культурно-исторического наследия азербайджанского народа. К сожалению, чтобы сохранить в тайне свои незаконные действия, Армения выступила против реализации такой миссии. Однако в результате встречи в видеоформате лидеров Азербайджана, Франции, Армении и председателя Совета Европейского союза 4 февраля 2022 года было согласовано, что миссия ЮНЕСКО в Армению и Азербайджан будет осуществлена. Эта новость вдохновила нас и подвигла к очередному обращению.

Надеемся, что Армения, взявшая на себя обязательство во время этой встречи, не будет препятствовать реализации миссии ЮНЕСКО, и в результате объективного отчета этой миссии мир узнает о действиях, совершенных против многовекового наследия азербайджанского народа, а Армения понесет ответственность за свои действия".