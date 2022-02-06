Армянский депутат негодует: «Лукашенки и Симоньянки оказывают российской власти медвежью услугу»

В парламенте Армении резко отреагировали на заявление президента Беларуси Александра Лукашенко, который предрек этой стране присоединение к Союзному государству, поскольку она, по его словам, никому не нужна, пишет News.am.

Президент Беларуси как глава государства допустил непозволительные и крайне неуместные высказывания, заявил депутат от правящей партии «Гражданский договор» Вагаршак Акопян. «...Лидер страны-партнера не имеет права высказывать такие мысли в адрес других стран-партнеров. Я хотел бы напомнить о последних событиях в Казахстане. Это к тому, кому была нужна Армения. Я уверен, что господин Лукашенко и сам прекрасно понимает, кому была нужна и кому все еще нужна Республика Армения», - сказал Акопян.

Другой депутат от правящей партии «Гражданский договор», Овик Агазарян, заявил, что «всякие там Лукашенки и Маргариты Симоньянки своей деятельностью оказывают российской власти медвежью услугу», и посоветовал президенту Беларуси «перед тем как высказать подобные мысли, посетить минский аэропорт, который напоминает свинарник».