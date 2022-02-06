Министр Бабаев рассказал на форуме ООН об успехах Азербайджана

Выступая на форуме, министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев подчеркнул, что последовательное улучшение благосостояния населения является одним из главных приоритетов социально-экономической политики Азербайджана. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В рамках 60-й сессии комиссии Организации Объединенных Наций по социальному развитию состоялся министерский форум на тему «Укрепление многосторонности в решении проблем продовольственной безопасности путем поощрения устойчивых продовольственных систем и обеспечения благосостояния и достоинства посредством ликвидации бедности».

Министр отметил, что за последние три года в Азербайджане реализованы три пакета социальных реформ общей стоимостью в 5 миллиардов манатов (около 3 миллиардов долларов США). Только на 2022 год пакет социальных реформ охватывает 2,1 миллиона человек. В результате проведенных реформ за указанный период социальные выплаты выросли на 65 процентов, минимальная пенсия – в 2,2 раза, средняя пенсия – на 60 процентов, минимальная заработная плата – в 2,3 раза, годовой фонд заработной платы – более чем в 2 раза.

Министр отметил программу адресной государственной социальной помощи, которая является одной из мер борьбы с бедностью. Он подчеркнул, что в прошлом году адресной помощью были обеспечены 202 тысячи членов 47 тысяч семей. Среднемесячная сумма такой помощи за последний год увеличилась на 17 процентов. Во время пандемии программа адресной помощи сыграла важную роль в социальной поддержке населения.

Бабаев также сообщил, что в прошлом году ежемесячными и единовременными социальными пособиями были обеспечены около 4,6 процента населения страны, или 466 тысяч человек. За последние 3 года среднемесячная пенсия в Азербайджане увеличилась на 60 процентов.

Отметив, что в рамках совместного проекта с Фондом населения ООН в Азербайджане в 2019-2021 годах подготовлен Индекс активного старения, министр довел до внимания меры социальной защиты и реабилитации лиц с инвалидностью.

Сахиль Бабаев подчеркнул, что в 2020 году в ходе 44-дневной Отечественной войны Азербайджан добился выполнения четырех резолюций ООН, освободив свои территории от продолжавшейся около 30 лет армянской оккупации, и восстановил свою территориальную целостность. Он отметил, что эта война и отказ Еревана своевременно предоставить карты минных полей привели к росту числа инвалидов как среди гражданских лиц, так и военнослужащих.

Министр отметил работу, проводимую в Азербайджане в сфере обеспечения инвалидов средствами реабилитации, устранения неформальной занятости, программ активной занятости, обеспечения гендерного равенства, цифровизации услуг по трудоустройству.

Он рассказал о мерах по обеспечению занятости и социальной поддержке в связи с пандемией COVID-19, охвативших в 2020 году 12 сфер по 4 направлениям. Министр подчеркнул, что мерами поддержки были охвачены 48 процентов населения, или 4,8 миллиона человек.

Рассказав о концепции DOST, Бабаев отметил, что из 173 услуг, предоставляемых министерством, 110 уже оказывают в электронном виде (в том числе 46 – в проактивном порядке). В данный момент ведется работа по цифровизации еще 50 услуг. Цель – перевести на цифровые рельсы 90 процентов услуг, предоставляемых министерством.