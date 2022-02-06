Посол России уверен: «Степного орла» в Казахстане больше не будет

«Российско-казахстанский союз в области безопасности особенно важен на фоне развития обстановки на западных рубежах России. Хочу обратить внимание, что нам нет необходимости ставить вопрос о гарантиях безопасности на юге и юго-востоке, там, где мы граничим с Казахстаном...», - заявил Бородавкин.

Посол России в Республике Казахстан Алексей Бородавкин заявил, что совместные с США учения «Степной орел» в Казахстане проводиться больше не будут. Об этом пишет агентство КазТАГ со ссылкой на российскую «Независимую газету».

По словам российского дипломата, территориальный вопрос в повестке двусторонних отношений Казахстана и России отсутствует, «его просто не существует».

Российский посол отметил тот факт, что в годы президентства Касым-Жомарта Токаева в Казахстане перестали проводиться ежегодные миротворческие учения «Степной орел» с участием военных из США и других стран НАТО: «Сейчас мы становимся свидетелями того, насколько далекую от миролюбия по отношению к России и, следовательно, ее союзникам линию проводят Вашингтон и Североатлантический альянс. Так что, насколько мне известно, «Степной орел» в Казахстане летать больше не будет. А мы совместно с казахстанскими друзьями будем укреплять и совершенствовать миротворческий потенциал ОДКБ, доказавший свою состоятельность не словом, а делом. Не поддался Нур-Султан и на уговоры американцев разместить на казахстанской территории выводимую из Афганистана военную и разведывательную инфраструктуру ВС США, а также неких афганских «беженцев», которые сотрудничали с силами западной коалиции в ИРА».

Казахстан, по его словам, фактически полностью перешел на закупки вооружений и военной техники в Российской Федерации, понимая, что в случае совместных действий вооруженных сил двух стран как на двусторонней основе, так и в рамках ОДКБ «военным необходима полная совместимость оружия и боевой техники».