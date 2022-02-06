Алюминий рекордно подорожал: почему?

Фьючерсы на алюминий с поставкой через три месяца подорожали на 2,83%, до $3220,5 за тонну. На пике стоимость металла достигала $3236 за тонну, пишут российские «Ведомости».

Биржевая цена алюминия в ходе торгов 8 февраля превысила $3230 за тонну, это максимальное значение с июля 2008 г., свидетельствуют данные Лондонской биржи металлов (LME).

Европейские производители алюминия, на которых приходится до 15% мирового экспорта металла, предупредили о сокращениях производства и закрытии части мощностей, при этом некоторые аналитики прогнозируют рост цен на металл в долгосрочной перспективе до $3400 за тонну в результате текущего общего удорожания электроэнергии и будущих издержек на переоборудование производств под использование чистой энергии.

Причина такого роста – ограничение производства в Китае. По оценкам аналитиков, спрос на алюминий до 2025 года будет расти почти на 3% в год, отмечает «Коммерсант».

Главный исполнительный директор международной группы компаний ERG Бенедикт Соботка считает, что рынок может увидеть самые высокие цены на алюминий за последние 30 лет. По его мнению, рост предложения в Китае будет сдерживаться жестким контролем потребления энергии и медленным вводом в эксплуатацию простаивающих плавильных мощностей. За пределами Китая увеличение мощностей сдерживается ускорением декарбонизации и стремительно растущими ценами на энергоносители. Одновременно спрос на алюминий поддерживается инвестициями Китая в инфраструктуру.