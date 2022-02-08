Посольство Франции в Азербайджане выступило с заявлением

Освобождение Азербайджаном восьми армянских солдат и их отправка в Ереван на самолете французского правительства является хорошей новостью в контексте сегодняшней напряженной ситуации с безопасностью в Европе. Об этом говорится в размещенном на официальном сайте посольства Франции в Азербайджане заявлении.

«Это освобождение представляет собой результат диалога, дипломатии и усилий по снижению напряженности, инициированных президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Николом Пашиняном при поддержке президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Совета Европейского Союза Шарля Мишеля.

Франция высоко ценит этот жест Азербайджана. Это освобождение было необходимым, поскольку переход от войны к постконфликтному периоду и от постконфликтного периода к мирным переговорам потребует твердой политической воли и действий по снижению напряженности на границе, делимитации и демаркации последней, открытию линий связи между Азербайджаном и Арменией.

Переход к мирному процессу инициирует и другие подвижки в гуманитарной области. ...Необходимо восстановить доверие среди населения после десятилетий конфликта и облегчить страдания семей, в частности, предоставить задержанным возможность воссоединиться со своими близкими, идентифицировать останки без вести пропавших, оказать помощь жертвам мин и обеспечить очистку территорий от мин.

Именно по этой причине Франция в 2022 году, как и в прошлом году, продолжит работу со сторонами, и в частности, с Азербайджаном, по содействию в выявлении пропавших без вести с помощью Международного комитета Красного Креста. Именно по этой причине Франция предложила Агентству Азербайджана по разминированию сотрудничество в сфере разминирования и помощь пострадавшим от мин.

Европейский Союз... также готов поддержать Азербайджан и Армению...», - говорится в заявлении.