Крупный фармпроизводитель приостановил выпуск своей вакцины от COVID

По информации издания, на этом заводе будет выпускаться другая, потенциально более прибыльная вакцина, не связанная с профилактикой COVID. «Остановка носит временный характер – ожидается, что завод в Лейдене снова начнет выпуск вакцины против COVID после паузы в несколько месяцев, и пока неясно, повлияет ли это на поставки вакцины благодаря сделанным ранее запасам», - отмечает газета.

Компания Johnson & Johnson остановила производство вакцины от COVID-19 на одном из своих заводов, расположенном в голландском городе Лейдене, сообщает The New York Times.

Один из источников рассказал газете, что снижение поставок вакцины от COVID из-за остановки этого завода составит несколько сотен миллионов доз.

Как отмечает NYT, от поставок вакцины Johnson & Johnson сильнее всего зависят бедные и развивающиеся страны по программе COVAX, в первую очередь страны Африканского союза, поскольку этот препарат не требует хранения при очень низких температурах для транспортировки.

Издание отмечает, что Johnson & Johnson намеревалась поставить по программе COVAX 200 млн доз вакцины. Однако к концу прошлого года организация получили всего четыре миллиона доз препарата.