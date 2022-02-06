В Кремле ответили на вопрос о покашливании Путина

Очные встречи на международном уровне не повлияли на здоровье российского президента Владимира Путина. Об этом сообщил ТАСС его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Все хорошо. Здоров», - ответил Песков на вопрос о кашле президента РФ на заседании Совета по науке и образованию.

РБК напоминает, что за последнюю неделю российский лидер провел переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, президентами Аргентины и Франции Альберто Фернандесом и Эммануэлем Макроном. Путин провел переговоры с Орбаном и Макроном за длинным столом, который впечатлил венгерского премьера. Тот во время пресс-конференции сказал: «Из-за вируса мы встретились в необычном формате, я еще никогда в жизни не сидел за таким длинным столом», - сказал Орбан.