В США арестовали супругов, укравших несколько миллиардов в биткоинах

Министерство юстиции США конфисковало биткоины, украденные осенью 2016 года с криптовалютной торговой площадки Bitfinex, на общую сумму 3,6 миллиарда долларов и арестовало двух американцев, подозреваемых в их краже. Об этом сообщило издание CNBC.

Американский минюст назвал изъятую сумму рекордной в истории. Власти смогли изъять свыше 94 тыс. биткоинов из украденных 119,8 тыс. Общая сумма похищенных цифровых активов сейчас оценивается в $4,5 млрд.

Пять с половиной лет назад ущерб от кражи биткоинов составлял $65 млн, курс криптовалюты тогда колебался в районе $500. Вечером во вторник биткоин торговался у отметки $42 891.

Также американские правоохранительные органы арестовали Илью Лихтенштейна и его супругу Хизер Морган. Им предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания средств, максимальное наказание по этой статье составляет 20 лет тюрьмы. Также их обвинили в сговоре с целью обмана властей США, за что они могут получить еще по пять лет заключения.