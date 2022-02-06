В США «воодушевлены» переговорами Путина и Макрона, но готовятся к беженцам и дефициту газа

При этом Псаки отметила, что США вместе с союзниками готовятся ко всем возможным проявлениям кризиса вокруг Украины, включая массовый исход беженцев, перебои с поставками нефти и газа, передает РИА Новости. Она отказалась комментировать сообщения СМИ о том, что американская разведка прогнозирует до 5 миллионов беженцев и до 50 тысяч погибших среди мирного населения в случае начала военных действий в регионе.

«Но мы, конечно, готовимся к разнообразным сценариям развития событий, взаимодействуем с нашими европейскими партнерами и коллегами для подготовки к ним. Это относится к возможным беженцам, возможности дефицита газа и нефти», - сказала Псаки, добавив, что США не в состоянии контролировать следующие шаги России, но может создать для нее тяжелые последствия в случае эскалации вокруг Украины.