Евросоюз передумал отключать Россию от SWIFT

Страны Евросоюза выступили против отключения России от международной межбанковской системы SWIFT в случае вторжения в Украину. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

Ранее США предлагали включить данную меру в пакет санкций, которые должны быть введены против России в случае обострения вокруг Украины. Страны Европы, прежде всего Германия, выступают также за исключение из-под санкций банков, работающих с энергетическим сектором. Bloomberg отмечает, что из-за таких расхождений итоговые пакеты санкций США и ЕС, которые готовятся к введению на случай обострения вокруг Украины, могут различаться.

По информации агентства, разработка санкций проходит в атмосфере строжайшей секретности. США и ЕС не хотят, чтобы Россия раньше времени узнала детали возможных ограничений и таким образом смогла к ним подготовиться.