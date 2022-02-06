Фархад Мамедов, отдел информации 02:10

С момента запуска трубопровода TAP, который является частью «Южного газового коридора» и по которому азербайджанский газ поступает на европейские рынки, прошло уже больше года. Тем не менее, в Италии, по территории которой проложен газопровод, по-прежнему не успокаиваются противники этого проекта. Телеканал Euronews выпустил на днях видеорепортаж о протестном движении «NO TAP», участники которого требуют, чтобы газопровод был демонтирован. Любопытно, что пик акций протеста в итальянском регионе Апулия, на территории которого проложен газопровод, странным образом совпал по времени с началом переговоров между Брюсселем и Баку о закупке Евросоюзом большего количества газа.

Также обращают на себя внимание лозунги протестующих, в которых традиционная для европейских «зеленых» экологическая озабоченность оттеснена на второй план претензиями сугубо политэкономического толка, которые высказал корреспонденту Euronews активист движения "NO TAP" Канлука Маджоре. По его словам, трубопровод не решил задачу диверсификации поставок газа в Европу, азербайджанский газ, несмотря на уверения в обратном, достаточно дорог и, главное, в консорциуме проекта “Шахдениз”, добывающего «голубое топливо» для всего «Южного газового коридора», представлена… Россия. В диаметрально противоположном ключе высказался Элихио Ло Кашио - директор по операциям консорциума TAP в Италии. По его словам, в момент, когда на европейском рынке растут цены на природный газ, а сам рынок продолжает испытывать острый дефицит энергоносителей, наличие дополнительного источника поставок только укрепляет позиции Италии. Отвечая же на претензии демонстрантов, связанные с ущербом, который, якобы, газопровод наносит экологии региона Апулия, Ло Кашио подчеркнул, что воздействие проекта на окружающую среду «практически равно нулю». Одновременно важность проекта TAP прокомментировал легендарный Сильвио Берлускони - лидер движения Forza Italia и экс-премьер страны. В интервью Radio Montecarlo Берлускони напомнил, что газ и атомная энергия включены Европейской комиссией в список экологических чистых и безопасных для здоровья людей источников энергии.