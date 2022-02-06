Как сообщает корреспондент haqqın.az, на заседании суда прокурор зачитал обвинительное заключение, согласно которому, Исмаил Мамедов за день до убийства бил и пытал свою жену Ханум Мамедову. Женщина заявила о побоях в службу 102. Ее вызвали в 24-е отделение Низаминского районного управление полиции. Мамедова на утро пришла в отделение полиции, туда же вызвали и ее супруга. Воспользовавшись моментом, Исмаил Мамедов 15 раз выстрелил в жену из табельного оружия.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по уголовному делу бывшего сотрудника полиции Исмаила Мамедова, обвиняемого в убийстве своей жены. Напомним, Мамедов застрелил супругу из табельного оружия в здании 24-го отделения полиции Низаминского района на глазах у несовершеннолетних детей.

Допрошенный в суде Исмаил Мамедов в своем показании заявил, что сотрудником полиции является с 2009 года, а с будущей женой познакомился в 2010 году. «Она четыре года училась в университете, и без меня на занятия не ходила. Сам отвозил и привозил ее. Мы поженились в 2014 году. Между нами не было никаких проблем. Я с самого начала запрещал ей работать. Но когда родился ребенок, она все же захотела устроиться на работу. Из-за этого и начались конфликты».

По словам обвиняемого, ему позвонил следователь и сказал, что жена подала на него жалобу. «Я ее любил, ревновал, бывало, бил... Следователь сказал, что на меня подана жалоба. Я позвонил Ханум, велел ей не ходить в полицию. «Уже слишком поздно», - сказала она в ответ. Потом меня вызвали в полицию. Следователь высказал свои замечания. Он сказал, что Ханум не хочет больше жить со мной, у нее все тело в синяках. Я спросил, где же они увидели эти синяки».

Мамедов рассказывает, что следователь разрешил ему пообщаться с детьми. «Обнял детей, поцеловал. Хотел убить себя. Но... Ханум оскорбила меня, и я не смог сдержать эмоций. Я ведь не собирался ее убивать. Хотел попрощаться с детьми, а потом выйти и застрелиться. Если бы убийство было преднамеренным, я сделал бы всего один-два выстрела. То, что выстрелов было 15, показывает, что я был в состоянии аффекта».

Отвечая на вопросы гособвинителя, Мамедов признался, что не хотел, чтобы его супруга ходила в полицию. «Я не хотел позориться в коллективе. Она оскорбила меня в присутствии моих коллег, я был в ярости. Никому ведь не нравится, когда семейные споры выходят за пределы семьи. А я тоже глава семьи, и решения принимались мной. Все проблемы начались с ее желания работать. Ханум говорила, что хочет быть свободной. Я не собирался убивать ее».

Судебный процесс продолжится 22 февраля.

Отметим, что за совершенное преступление Мамедову предъявлено обвинение по статье 120.2.4 (убийство с особой жестокостью или общеопасным способом) Уголовного кодекса. Данная статья предусматривает тюремное заключение от 14 до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы.