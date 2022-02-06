На Северном Кипре убили разыскиваемого США турецкого бизнесмена

Известный турецко-кипрский бизнесмен Халил Фальялы был убит в результате вооруженного нападения. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

Согласно информации, нападение произошло вблизи дома бизнесмена. Преступники открыли стрельбу по автомобилю Фальялы. Тяжело раненного бизнесмена доставили в больницу, однако позже он скончался. Пули попали и в его водителя, тот скончался на месте инцидента. Во время нападения семья Фальялы находилась в другой машине, преступники по ней не стреляли.

Халил Фальялы был арестован в октябре прошлого года, однако в декабре вышел на свободу.

В 2016 году США объявили бизнесмена в розыск по обвинению в отмывании денег и незаконном обороте наркотиков.