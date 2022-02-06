Зеленский рассказал о договоренностях с Макроном

"Во время нашей встречи наибольшее внимание было уделено вопросу безопасности Украины, Европы и мира. Хочу констатировать, что у нас есть общее видение актуальных угроз и вызовов. Поэтому партнерство Украины и Франции в этой сфере сегодня очень важно", - подчеркнул президент Украины, его слова передают украинские СМИ.

Визит в Киев президента Франции Эммануэля Макрона является поддержкой каждого украинца. Об этом сообщил в своем Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, его французский коллега заверил, что Франция готова и дальше содействовать деэскалации и достижению мира, в частности, в рамках встреч "Нормандской четверки". Президент отметил, что Макрон во время встречи объявил о решении предоставить украинскому правительству 1,2 млрд евро финансирования: кредит на сумму 200 млн евро и финансовые гарантии на 1 млрд евро.

"Эти средства будут предоставляться дополнительно к уже выделенной Евросоюзом макрофинансовой поддержке на ту же сумму и направляться на конкретные проекты развития", - подчеркнул Зеленский.

Главы государств обсудили также финальную стадию договоренностей по привлечению Франции к совместным проектам в Украине. По словам Зеленского, в частности, это: поставки для украинских железных дорог 130 локомотивов компании Alstom; снабжение компанией Desautel 370 единиц пожарно-спасательной техники для нужд ГСЧС; строительство патрульных катеров для Госпогранслужбы; военно-техническое сотрудничество между Укроборонпромом и французской компанией Thales.

Помимо этого, Укроборонпром и французская сторона подписали совместное заявление о реформе оборонно-промышленного комплекса Украины.