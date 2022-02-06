Рецепт от Билла Гейтса: книга «Как предотвратить следующую пандемию»

«Я слежу за COVID-19 с момента его появления, работаю с экспертами из Gates Foundation и со сторонними экспертами, которые выступают за более справедливые ответные меры и на протяжении десятилетий борются с инфекционными заболеваниями. В ходе этой работы я многое узнал и о пандемии, и о том, как предотвратить следующую, и хочу поделиться этими знаниями с людьми. Поэтому я начал писать книгу о том, как мы можем сделать так, чтобы никто больше не страдал из-за пандемии», – приводит ТАСС выдержку из публикации Гейтса в личном блоге.

По словам предпринимателя, в книге, которая будет опубликована 3 мая, он рассказывает об уроках, которые человечество может извлечь из пандемии коронавируса, об инновациях, необходимых для спасения жизней, об инструментах, которые нужны для того, чтобы своевременно остановить распространение патогенов.

Кроме того, Гейтс рассказывает о своих беседах с директором Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи и гендиректором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Аданомом Гебрейесусом.