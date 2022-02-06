На немецких автобанах формально нет ограничения скорости, однако Пассеру, если прокуратура города Штендаль найдет в его действиях состав преступления, может грозить до двух лет заключения, или по меньшей мере солидный штраф.

Чешский миллионер Радим Пассер стал фигурантом расследования немецкой прокуратуры. Владелец Bugatti Chiron опубликовал видео, как прошлым летом разогнался до 417 км/ч на своем спорткаре на автобане в Германии. Об этом пишет Русская служба BBC.

Дело может усугубить то, что в 2015 году Пассер уже разгонялся на автобане до 400 км/ч на Bugatti Veyron. Оба раза он выкладывал видео на YouTube, причем у записи последней гонки, которую Пассер опубликовал в январе, почти 10 миллионов просмотров.

Богатый автолюбитель прокомментировал видео так: "Видимость была хорошей на протяжении всей поездки. Приоритетом была безопасность, поэтому старт был возможен только в безопасных обстоятельствах".

Министр транспорта Германии Волькер Виссинг осудил отношение водителя к правилам, отметив, что хотя на автобанах нет скоростных ограничений, автомобиль всегда должен быть под контролем.