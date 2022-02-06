Через своего друга, профессора Солтана Алиева, Таги Ахмедов ссудил занимавшимся мраморным бизнесом Саадату Халилову, Гулу Мухтарову и Сахилу Абушову два миллиона манатов. За это бизнесмены должны были ежемесячно выплачивать Ахмедову 30 тысяч манатов в качестве процентов по ссуде.

Haqqin.az напоминает, что Таги Ахмедов, возглавлявший до недавнего времени Ясамальскую организацию партии «Ени Азербайджан», является в настоящее время потерпевшим по делу о мошенничестве на два миллиона манатов.

Бывший начальник Бакинского метрополитена Таги Ахмедов, из которого генерал ныне упраздненного МНБ Акиф Човдаров выбил по поручению Эльдара Махмудова три миллиона долларов, и который одолжил мошенникам под проценты два миллиона манатов, заявил журналистам, что никого не избивал в здании Ясамальской организации правящей ПЕА, после чего добавил: «А даже если избил, то правильно и сделал».

Однако обещанные 30 тысяч Ахмедов получил всего один раз, после чего выяснилось, что бизнес незадачливых торговцев мрамором прогорел, а его два миллиона пропали. За что, как заявил на суде обвиняемый Саадат Халилов, Таги Ахмедов избил его в здании Ясамальской организации ПЕА.

В данный момент идет суд над обвиняемыми в мошенничестве Халиловым, Мухтаровым и Абушовым, а потерпевшей стороной признан Солтан Алиев.

Таги Ахмедов, который в настоящее время не может двигаться из-за проблем с позвоночником, заявил местным СМИ о факте избиения: «Я никого не избивал. А если избил, то правильно и сделал. Но, если честно, я никого не избивал. Какое мне вообще до него дело? Я даже не знаю, кто он такой…»

На вопрос журналистов, почему в таком случае он одолжил «неизвестно кому» такую огромную сумму, Ахмедов ответил:

«Однажды ко мне пришел мой друг из Джульфы, замдиректора Института математики и механики НАНА, профессор Солтан Алиев и сказал, что ему нужны два миллиона манатов, чтобы вложить их в прибыльный бизнес. Он гарантировал, что вернет долг и сказал, что ежемесячно я буду получать проценты в размере 30 тысяч манатов. При этом очень просил, чтобы две тысячи манатов из этой суммы оставались у него. Мне стало его жаль, и я согласился, снял со своего счета в банке два миллиона манатов и передал их Солтану. Через два месяца я вызвал того самого Саадата Халилова вместе с Солтаном Алиевым в здание Ясамальской организации ПЕА и спросил их: «В чем дело? Где мои деньги?» Они ответили, что что их бизнес обанкротился и деньги пропали… Сейчас все трое мошенников, обманувшие Солтана Алиева с моими деньгами, сидят на скамье подсудимых. Каждый из них получит по 8-10 лет заключения. Что ж, сколько дают, пусть дадут. В настоящее время я не могу заниматься этим вопросом…»

Т.Ахмедов утверждает, что в процессе расследования этого дела его никто не вызывал:

«Я отдал деньги профессору Солтану Алиеву, - говорит Ахмедов. - Саадат Халилов также подтверждает, что деньги получил от Солтана и передал их Гулу Мухтарову и Сахилу Абушеву. Какая-та сумма была передана Гулу, какая-та – Сахилу. Я не был на допросе и не собираюсь туда идти. Я требую свои деньги у профессора Солтана Алиева. Какое мне дело до этих проходимцев?..»

По словам Ахмедова, он готов простить обвиняемых, но при одном условии: они должны немедленно вернуть ему один миллион манатов, а также подписать долговое обязательство с указанием конкретной даты возвращения второго миллиона.

Напомним, что в суде речь идет о долге обвиняемых, который вместе с процентами составляет уже 3 миллиона манатов.