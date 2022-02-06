Бывший чиновник Таги Ахмедов раздавал в долг миллионы… и получал проценты хозяин подземелья стал ростовщиком

Инара Рафикгызы, судебный репортер

Бывший начальник Бакинского метрополитена Таги Ахмедов, из которого генерал ныне упраздненного МНБ Акиф Човдаров выбил по поручению Эльдара Махмудова три миллиона долларов, и который одолжил мошенникам под проценты два миллиона манатов, заявил журналистам, что никого не избивал в здании Ясамальской организации правящей ПЕА, после чего добавил: «А даже если избил, то правильно и сделал».

Haqqin.az напоминает, что Таги Ахмедов, возглавлявший до недавнего времени Ясамальскую организацию партии «Ени Азербайджан», является в настоящее время потерпевшим по делу о мошенничестве на два миллиона манатов.

Через своего друга, профессора Солтана Алиева, Таги Ахмедов ссудил занимавшимся мраморным бизнесом Саадату Халилову, Гулу Мухтарову и Сахилу Абушову два миллиона манатов. За это бизнесмены должны были ежемесячно выплачивать Ахмедову 30 тысяч манатов в качестве процентов по ссуде.

Экс-глава Бакметрополитена стал ростовщиком

Однако обещанные 30 тысяч Ахмедов получил всего один раз, после чего выяснилось, что бизнес незадачливых торговцев мрамором прогорел, а его два миллиона пропали. За что, как заявил на суде обвиняемый Саадат Халилов, Таги Ахмедов избил его в здании Ясамальской организации ПЕА.

В данный момент идет суд над обвиняемыми в мошенничестве Халиловым, Мухтаровым и Абушовым, а потерпевшей стороной признан Солтан Алиев.

Таги Ахмедов, который в настоящее время не может двигаться из-за проблем с позвоночником, заявил местным СМИ о факте избиения: «Я никого не избивал. А если избил, то правильно и сделал. Но, если честно, я никого не избивал. Какое мне вообще до него дело? Я даже не знаю, кто он такой…»

На вопрос журналистов, почему в таком случае он одолжил «неизвестно кому» такую огромную сумму, Ахмедов ответил:

«Однажды ко мне пришел мой друг из Джульфы, замдиректора Института математики и механики НАНА, профессор Солтан Алиев и сказал, что ему нужны два миллиона манатов, чтобы вложить их в прибыльный бизнес. Он гарантировал, что вернет долг и сказал, что ежемесячно я буду получать проценты в размере 30 тысяч манатов. При этом очень просил, чтобы две тысячи манатов из этой суммы оставались у него. Мне стало его жаль, и я согласился, снял со своего счета в банке два миллиона манатов и передал их Солтану. Через два месяца я вызвал того самого Саадата Халилова вместе с Солтаном Алиевым в здание Ясамальской организации ПЕА и спросил их: «В чем дело? Где мои деньги?» Они ответили, что что их бизнес обанкротился и деньги пропали… Сейчас все трое мошенников, обманувшие Солтана Алиева с моими деньгами, сидят на скамье подсудимых. Каждый из них получит по 8-10 лет заключения. Что ж, сколько дают, пусть дадут. В настоящее время я не могу заниматься этим вопросом…»

Т.Ахмедов утверждает, что в процессе расследования этого дела его никто не вызывал:

«Я отдал деньги профессору Солтану Алиеву, - говорит Ахмедов. - Саадат Халилов также подтверждает, что деньги получил от Солтана и передал их Гулу Мухтарову и Сахилу Абушеву. Какая-та сумма была передана Гулу, какая-та – Сахилу. Я не был на допросе и не собираюсь туда идти. Я требую свои деньги у профессора Солтана Алиева. Какое мне дело до этих проходимцев?..»

По словам Ахмедова, он готов простить обвиняемых, но при одном условии: они должны немедленно вернуть ему один миллион манатов, а также подписать долговое обязательство с указанием конкретной даты возвращения второго миллиона.

Напомним, что в суде речь идет о долге обвиняемых, который вместе с процентами составляет уже 3 миллиона манатов.