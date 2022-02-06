Медики назвали симптомы заражения «стелс-омикроном»

Головокружение и усталость могут быть симптомами заражения подтипом омикрон-штамма коронавируса ВА.2, который называют «стелс-омикроном». Об этом сообщает The Mirror со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Великобритании.

У заболевших этим вариантом коронавируса также часто возникают мышечные боли. Врачи ведомства уточнили, что эти симптомы могут «появляться и исчезать в течение дня», и посоветовали обращаться к врачу, если они проявляются постоянно с высокой интенсивностью.

Ранее врачи Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании сообщили, что главным симптомом «стелс-омикрона» является кашель. У заболевших этим вариантом коронавируса часто наблюдаются высокая температура, а также потеря или изменение вкуса либо обоняния, заявляли специалисты.

Новый подвид «омикрона» BA.2 представитель Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове назвала более заразным, чем оригинал.