Ульвия Худиева, собкор 04:14

В последние дни наблюдается значительное понижение уровня воды в Куре. На отрезке реки в районе Сальян, Нефтчалы и Сабирабада, ситуация еще более напряженная. Жители села Чуханлы Сальянского района, не скрывая своей тревоги, рассказали haqqin.az, что раньше такого не было. По их словам, если уровень воды в Куре продолжит снижаться, то весной и летом воды будет не хватать не только для орошения, но и для питья. По словам Заура Вахидова, председателя муниципалитета села Чуханлы, проблема обмеления Куры обсуждалась на заседании с участием сотрудников Министерства экологии и природных ресурсов, отметивших, в частности, что на данный момент снижение уровня воды в Куре создает проблемы с питьевой водой. Жители села Кюр Гарагашлы также подтвердили, что за последние 4-5 дней уровень Куры упал: «Сейчас вода в наши дома подается три раза в неделю, - сказал один из сельчан. – И мы не знаем, что будет летом. Тем не менее, в сравнении с Чуханлы у нас пока ситуация получше…»

А жители Нефтчалы, утверждающие, что даже пожилые горожане не видели такого обмеления Куры, уже бьют тревогу. Глава Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева заявила haqqin.az, что Кура действительно мелеет: в период с начала января по 7 февраля текущего года уровень воды в Зардабе упал на 91 см, в Ширване - на 32 см, в Сальяне - на 60 см, в поселке Банка Нефтчалы - на 7 см. «В настоящее время в стране наблюдается период маловодья рек, поскольку в горных районах, в основном, выпадают осадки в виде снега. Обычно объем воды в реках увеличивается весной — с апреля по июнь, когда в горах начинает таять снег», — пояснила Тагиева. Отметив, что снижение уровня воды в реках носит сезонный характер, Глава Национальной гидрометеорологической службы добавила, что не следует сбрасывать со счетов и фактор климатических изменений, вызывающий неравномерное распределение осадков, а также сокращение количества дождливых, снежных и морозных дней, что негативно сказывается на состоянии водных ресурсов. «Подобная картина характерна не только для регионов Азербайджана, но и для многих других стран», - подчеркнула Умайра Тагиева.

Выводы метеоролога подтверждаются наблюдениями за климатическими процессами на территории Азербайджана, из которых ясно следует: в течение последних лет, как результат глобального изменения климата, в Азербайджане стало выпадать гораздо меньше осадков. В то же время следует обратить внимание на тот факт, что в горных районах (Кедабек, Товуз, Шамкир), расположенных у истоков малых рек, впадающих в Куру, этой зимой наблюдается крайне низкое количество осадков. К примеру, жители Кедабека говорят, что с начала зимы снег выпадал всего два-три раза. Да и вообще в горах, где берут начало малые реки, снега сейчас очень мало. Логично предположить, что при таком раскладе не имеет смысл рассчитывать этой весной на значительное повышение уровня воды в реках. «Раньше толщина снега в горах измерялась метрами, с конца марта снег постепенно начинал таять, и в горных реках до мая-июня было очень много воды, - говорит житель Кедабека. - А этой зимой снега нет даже на вершинах гор…» Умайра Тагиева отметила, что в январе в Балакен-Шекинском регионе количество выпавших осадков составило всего 32-50 процентов от ежегодной нормы. При этом, правда, были зафиксированы несколько по-настоящему снежных дней, но не на северо-западе страны, а, в основном, в восточном регионе. К примеру, в Губа-Хачмазском регионе осадков выпало значительно больше нормы. В совокупности эти факторы также оказывают негативное влияние на состояние рек.

«Сейчас на дворе февраль, однако температура воздуха всего +14 градусов, что значительно выше нормы, - подчеркивает Тагиева. - Такая ситуация не может не влиять на состояние водных ресурсов». Эту же мысль подтверждает профессор Рза Махмудов, заведующий кафедрой гидрологии и водных ресурсов Института географии. По его мнению, именно реки формируют климатические условия, а изменения климата, в свою очередь, отражается на их наполняемости. Речь идет о глобальных климатических процессах, в рамках которых уровень воды в реках снижается не только в Азербайджане, но и во всем мире. «Из-за повышения температуры, испарений, а также уменьшения количества осадков и снежного покрова, в реках происходят изменения режима, уменьшается годовой сток, - говорит профессор Махмудов. – Обмеление Куры — это результат климатических изменений». По мнению эксперта, отметившего, что снижение уровня воды наблюдается также и в Каспийском море, предотвратить определенные процессы, происходящие в природе, невозможно. Зато жизненно необходимо делать правильные научные прогнозы на основе анализа климатических изменений, а также научиться рационально использовать воду: «Необходимо знать цену каждой капли воды в Куре, - считает профессор Махмудов. - И при этом помнить, что Азербайджан – страна с относительно небольшими водными ресурсами».