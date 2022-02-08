Отдел экономики 04:33

Азербайджан вступил в 2022 год с серией новых форумов, призванных дополнить традиционную для Баку повестку гуманитарного диалога задачами технологического просвещения, а также адаптации бизнесов к новым технологиям и управленческим решениям. Речь, прежде всего, идёт о курируемом Министерством транспорта и цифрового развития фестивале TEKNOFEST 2022, который призван оказать поддержку экосистеме стартапов в Азербайджане.

Изменится также и повестка российско-азербайджанских молодежных мероприятий: в рамках празднования 30-летия установления дипломатических отношений между Россией и Азербайджаном Фонд Гейдара Алиева готовит в 2022 году несколько крупных молодёжных форумов. И, наконец, обозначено центральное событие ближайших двух лет – проведение в Баку 74-го Международного конгресса астронавтики (International Astronautical Congress - IAC). И хотя этот крупнейший международный форум запланирован на октябрь 2023 года, президент Ильхам Алиев уже подписал распоряжение о создании межведомственного Оргкомитета во главе с премьер-министром страны. В его состав включены глава Министерство транспорта и цифрового развития, главы МИД, МВД, финансов, чрезвычайных ситуаций, здравоохранения, культуры, образования, молодежи и спорта; руководители таможенного комитета, СГБ, пограничной службы, службы миграции, Государственного агентства по туризму, ASAN Xidmet, Национальной Академии Наук Азербайджана, Исполнительной власти Баку, Азербайджанского космического агентства (Azerkosmos), ЗАО "Азербайджанские авиалинии" и другие структуры. Таким образом, по концентрации внимания азербайджанских властей к этому событию, Конгресс астронавтики можно сравнить с проведением в Баку в 2015 году первых Европейских игр. К слову, именно Европейские олимпийские стали тем самым импульсом, который сыграл определяющую роль в популяризации Азербайджана, как одного из наиболее интересных и привлекательных туристических направлений в Европе.

Впрочем, дело, конечно же, не только в туризме. Набравшись опыта в организации и проведении крупных международных форумов и создании собственных повесток, столица Азербайджана сегодня — это многоплановая, профессиональная и привлекательная для ведущих международных структур площадка, на которой обсуждают и анализируют проблемы и вызовы глобального значения. И вот теперь наработанные механизмы бакинского гуманитарного формата будут предложены мировым технологическим лидерам. В Баку съедутся выдающиеся учёные, инженеры, руководители национальных космических агентств, главы государственных корпораций и лидеры бизнеса частной космонавтики. Как известно, космос всегда был сферой наиболее дерзких, впечатляющих технологических прорывов. Вот почему проведение в Баку мероприятия такого масштаба еще больше усиливает международный престиж Азербайджана. Кроме того, в решении провести в Баку 74-й Международный конгресс астронавтики присутствует еще и отголосок «переклички времен» - полвека назад, в далеком 1973 году, именно Баку принимала XXIV всемирный Конгресс астронавтики. Возможно, найдутся скептики, по мнению которых не стоит переоценивать значимость страны только потому, что она избрана местом проведения крупного международного форума. Такого, к примеру, как Международный конгресс астронавтики.

Полагаем, такая точка зрения несколько архаична. Следует понимать, что в ХХI веке позитивный имидж любого государства создают не столько даже его достижения в области науки, культуры, образования или спорта, сколько то, как их воспринимает, осмысливает и проецирует на родителей или сверстников молодая аудитория социальных сетей. Именно её восприятие и реакция в итоге формируют в массовом сознании позитивные или, наоборот, малопривлекательные стороны того или иного государства страны. Имидж страны – это продукт, нуждающийся в постоянной информационной подпитке. При этом его содержание ничуть не менее важно, чем эмоциональная нагрузка вокруг него, которую создают всевозможные медиа и, конечно же, всемогущие социальные сети. В которых, на примере той же информации о проведении в Баку Международного конгресса астронавтики, молодой пользователь в любой точке земного шара рассуждает примерно так: «Как интересно! Значит, и Илон Маск там будет? Неужели Илон Маск прилетит в Баку? И ребята, которые на свои деньги в космос слетали? Какой крутой форум! А почему он проводится в Баку? Видимо, город особенный. А если так, почему я еще там не был? Надо погуглить. А еще лучше – слетать на пару дней...» Словом, речь фактически идёт о, так называемой, «экономике потребительского внимания», в системе координат которой абсолютно все взаимосвязано.