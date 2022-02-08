Европа услышала Ильхама Алиева и развернулась на 180 градусов наш комментарий
Оливер Вархели, еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства, назвал Азербайджан в рамках VIII министерской встречи Консультативного совета «Южного газового коридора» надежным партнером Евросоюза, а также сообщил о решении ЕС выделить Азербайджану в рамках программы экономических инвестиций финансовый пакет в размере двух миллиардов евро.
Помнится, летом прошлого года глава Евросовета Шарль Мишель, посетивший Ереван и Баку, вначале заверил Армению, что Евросоюз переведет ей 2,6 миллиарда евро, а спустя сутки заявил, что финансовая поддержка будет оказана и Азербайджану, пообещав выделить нашей стран… 150 миллионов евро.
Естественно, такая, мягко говоря, диспропорция, вызвала в Баку бурю возмущения, а президент Ильхам Алиев ясно указал Шарлю Мишелю на несправедливость такого подхода, заявив, что финансовый пакет помощи двум странам должен быть, как минимум, симметричным. Не говоря уже о том, что финансовая помощь Азербайджану, учитывая с учетом его площадь и численности населения, должна была быть значительно большей.
Так что же изменилось за минувшие полгода? Что заставило политическое руководство Евросоюза прислушаться к призывам президента Азербайджана и развернуться на 180 градусов?
По всей видимости, политический прагматизм в Европе, все-таки, возобладал над эмоциями, а экономический расчет – над популистскими призывами некоторых западных политиков проявить сочувствия и жалость к «многострадальному армянскому народу».
Все логично: энергетический кризис, похоже, еще не скоро перестанет лихорадить Европу, а рассчитывать в такой ситуацию на помощь Армении не приходится вовсе – эта загнавшая себя в тупик страна сама нуждается в неотложной помощи. В то время, как Азербайджан остается надежным и испытанным партнером, который, к тому же, внес весомый вклад в обеспечение энергетической безопасности Европы.
Что лишь подтвердил еврокомиссар Оливер Вархели, обсуждавший в Баку вопросы региональной безопасности, энергетического партнерства, экономических связей, а также особую важность завершения переговоров по новому соглашению между Евросоюзом с Азербайджаном о стратегическом партнерстве.
На Западе прекрасно понимают, от кого ждать пользы, и кто способен помочь Европе в условиях острого энергетического кризиса. В частности, эта мысль четко прозвучала в выступлении министр иностранных дел и торговли Венгрии Петера Сиярто:
«Мы должны ценить природный газ как лучшее решение для обеспечения безопасности поставок и для достижения наших экологических целей в переходный период, - подчеркнул Сиярто. - В контексте диверсификации источников энергии в Центральной Европе наиболее актуальным и реальным источником является азербайджанский газ».
По словам еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, именно азербайджанский газ помогает ЕС в очень сложный для Европы период держать под контролем цены на газ.
А в свою очередь министр энергетики Румынии Вирджил-Даниэл Попеску заявивил, что сегодня многие европейские страны заинтересованы в присоединении к ЮГК и импорте азербайджанского газа, а посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп отметил значение «Южного газового коридора» не только для обеспечения энергобезопасности Европы, но и для декарбонизации и перехода на чистую энергию.
Эту мысль расширил управляющий директор TAP в Италии Лука Скьеппати, по словам которого предварительная оценка подтвердила инфраструктурный потенциал TAP для транспортировки водорода – топлива, которому Европа отдаст предпочтение в ближайшем будущем.
Было отрадно слышать, как представители зарубежных стран и компаний в один голос утверждают, что TAP является на данный момент не только дополнительным источником энергии на Балканах и Юго-восточной Европе, но способствует в соответствии с целями ЕС снижению выбросов углерода.
И как бы реагируя на высокую оценку специалистов, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг еврооблигаций ЗАО «Южный газовый коридор» в иностранной валюте на уровне «BB+».
Как известно, срок гарантированных правительством Азербайджана еврооблигаций на сумму в два миллиарда долларов истекает в 2026 году. То есть, владельцы облигаций могут предъявлять свои претензии непосредственно к нашему государству, минуя судебные инстанции. Эта вероятность несет в себе определенные риски, возлагая на нашу страну серьезную ответственность.
Но Fitch Ratings уже давно работает в нашей стране и прекрасно знает, что Азербайджан – надежный партнер, слова которого не расходятся с делом. Не случайно это агентство подтвердило ЮГК такой же рейтинг, который ранее был присужден Азербайджану…