Эльнур Мамедов, отдел экономики 04:53

Оливер Вархели, еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства, назвал Азербайджан в рамках VIII министерской встречи Консультативного совета «Южного газового коридора» надежным партнером Евросоюза, а также сообщил о решении ЕС выделить Азербайджану в рамках программы экономических инвестиций финансовый пакет в размере двух миллиардов евро.

Помнится, летом прошлого года глава Евросовета Шарль Мишель, посетивший Ереван и Баку, вначале заверил Армению, что Евросоюз переведет ей 2,6 миллиарда евро, а спустя сутки заявил, что финансовая поддержка будет оказана и Азербайджану, пообещав выделить нашей стран… 150 миллионов евро. Естественно, такая, мягко говоря, диспропорция, вызвала в Баку бурю возмущения, а президент Ильхам Алиев ясно указал Шарлю Мишелю на несправедливость такого подхода, заявив, что финансовый пакет помощи двум странам должен быть, как минимум, симметричным. Не говоря уже о том, что финансовая помощь Азербайджану, учитывая с учетом его площадь и численности населения, должна была быть значительно большей. Так что же изменилось за минувшие полгода? Что заставило политическое руководство Евросоюза прислушаться к призывам президента Азербайджана и развернуться на 180 градусов? По всей видимости, политический прагматизм в Европе, все-таки, возобладал над эмоциями, а экономический расчет – над популистскими призывами некоторых западных политиков проявить сочувствия и жалость к «многострадальному армянскому народу».

Все логично: энергетический кризис, похоже, еще не скоро перестанет лихорадить Европу, а рассчитывать в такой ситуацию на помощь Армении не приходится вовсе – эта загнавшая себя в тупик страна сама нуждается в неотложной помощи. В то время, как Азербайджан остается надежным и испытанным партнером, который, к тому же, внес весомый вклад в обеспечение энергетической безопасности Европы. Что лишь подтвердил еврокомиссар Оливер Вархели, обсуждавший в Баку вопросы региональной безопасности, энергетического партнерства, экономических связей, а также особую важность завершения переговоров по новому соглашению между Евросоюзом с Азербайджаном о стратегическом партнерстве. На Западе прекрасно понимают, от кого ждать пользы, и кто способен помочь Европе в условиях острого энергетического кризиса. В частности, эта мысль четко прозвучала в выступлении министр иностранных дел и торговли Венгрии Петера Сиярто: «Мы должны ценить природный газ как лучшее решение для обеспечения безопасности поставок и для достижения наших экологических целей в переходный период, - подчеркнул Сиярто. - В контексте диверсификации источников энергии в Центральной Европе наиболее актуальным и реальным источником является азербайджанский газ».

По словам еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, именно азербайджанский газ помогает ЕС в очень сложный для Европы период держать под контролем цены на газ. А в свою очередь министр энергетики Румынии Вирджил-Даниэл Попеску заявивил, что сегодня многие европейские страны заинтересованы в присоединении к ЮГК и импорте азербайджанского газа, а посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп отметил значение «Южного газового коридора» не только для обеспечения энергобезопасности Европы, но и для декарбонизации и перехода на чистую энергию.