Мурад Самедов, собкор 05:13

«Лед тронулся, господа присяжные заседатели!» Крылатая фраза Остапа Бендера из бессмертного романа Ильфа и Петрова как нельзя точно подводит итог состоявшейся на прошлой неделе видеовстречи лидеров Азербайджана, Франции, Армении и председателя Совета Евросоюза. Именно на этой встрече было достигнуто спустя многие годы соглашение о делегировании миссии ЮНЕСКО в Армению и Азербайджан. Это – поистине историческое соглашение, ставшее еще одним труднодоступным пиком дипломатии, покоренным президентом Ильхамом Алиевым.

Не секрет, что после после того, как на исторических землях Азербайджана было образовано государство Армения, её народ целенаправленно уничтожал азербайджанское историческое и культурное наследие, а после распада СССР и насильственной депортации сотен тысяч азербайджанцев с их исконных земель в Зангезуре и Гейча, этот процесс принял грандиозные масштабы. С обретением независимости, Армения стала на государственном уровне, системно уничтожать многовековые памятники, связанные с азербайджанским этносом. После того, как с территории Армении был изгнан последний азербайджанец, власти этой страны сделали все, чтобы сравнять с землей и искоренить азербайджанское прошлое. Армения не только меняла топонимику исконных азербайджанских земель, но и нагло присваивала себе азербайджанские культурные памятники. Когда же их исконно азербайджанская принадлежность проступала слишком явно, они просто уничтожались. Чего стоят только две цифры: на территории современной Армении были полностью разрушены или варварски переделаны 300 мечетей, а также уничтожены свыше 500 азербайджанских кладбищ. В истории цивилизации, пожалуй, не было больше народа, который с такой исступленной ненавистью боролся с прошлым и воевал с мертвецами.

А сколько уникальных азербайджанских архитектурных и исторических памятников армяне присвоили или уничтожили! Дворец хана Сардара XVII века, мечеть Аббаса Мирзы XVIII века, Гей мечеть XVIII века, баня Гасанали бека XIX века, караван-сараи Салим, Талин, Афшар.... Этот список можно продолжать до бесконечности. Тщетно правительство Азербайджана, наши общественные деятели и историки взывали к международному сообществу с просьбой поинтересоваться судьбой азербайджанских исторических памятников на территории Армении. Тщетно все эти годы мы стремились обратить внимание просвещенного мира на то, что присвоение и уничтожение памятников культуры является грубым нарушением международного гуманитарного права, в частности, Женевской конвенции 1949 года, а также конвенций ЮНЕСКО 1954 и 1970 годов.

Увы, все международные организации, включая ЮНЕСКО, эти призывы игнорировали. Хотя именно ЮНЕСКО в соответствии с возложенным на нее мандатом обязано защищать культурное наследие в любой стране мира. Все эти годы Армения упорно препятствовала реализации миссии ЮНЕСКО на своей территории, что в принципе можно понять: если международные наблюдатели прибудут в эту страну и поинтересуются судьбой азербайджанских памятников, власти Армении окажутся в очень незавидном положении.