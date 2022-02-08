Алиев добил и ЮНЕСКО: инспекторы едут в Ереван с проверкой азербайджанских памятников главное на этот час

Мурад Самедов, собкор

«Лед тронулся, господа присяжные заседатели!» Крылатая фраза Остапа Бендера из бессмертного романа Ильфа и Петрова как нельзя точно подводит итог состоявшейся на прошлой неделе видеовстречи лидеров Азербайджана, Франции, Армении и председателя Совета Евросоюза.

Именно на этой встрече было достигнуто спустя многие годы соглашение о делегировании миссии ЮНЕСКО в Армению и Азербайджан. Это – поистине историческое соглашение, ставшее еще одним труднодоступным пиком дипломатии, покоренным президентом Ильхамом Алиевым.

 

Вопрос инспекции исторических азербайджанских памятников в Ереване был решен на встрече четверки

Не секрет, что после после того, как на исторических землях Азербайджана было образовано государство Армения, её народ целенаправленно уничтожал азербайджанское историческое и культурное наследие, а после распада СССР и насильственной депортации сотен тысяч азербайджанцев с их исконных земель в Зангезуре и Гейча, этот процесс принял грандиозные масштабы.

С обретением независимости, Армения стала на государственном уровне, системно уничтожать многовековые памятники, связанные с азербайджанским этносом. После того, как с территории Армении был изгнан последний азербайджанец, власти этой страны сделали все, чтобы сравнять с землей и искоренить азербайджанское прошлое. Армения не только меняла топонимику исконных азербайджанских земель, но и нагло присваивала себе азербайджанские культурные памятники. Когда же их исконно азербайджанская принадлежность проступала слишком явно, они просто уничтожались.

Чего стоят только две цифры: на территории современной Армении были полностью разрушены или варварски переделаны 300 мечетей, а также уничтожены свыше 500 азербайджанских кладбищ. В истории цивилизации, пожалуй, не было больше народа, который с такой исступленной ненавистью боролся с прошлым и воевал с мертвецами.

В настоящее время, официальные лица Армении представляют зарубежным гостям Гёй мечеть как «персидскую мечеть»

А сколько уникальных азербайджанских архитектурных и исторических памятников армяне присвоили или уничтожили! Дворец хана Сардара XVII века, мечеть Аббаса Мирзы XVIII века, Гей мечеть XVIII века, баня Гасанали бека XIX века, караван-сараи Салим, Талин, Афшар.... Этот список можно продолжать до бесконечности.

Тщетно правительство Азербайджана, наши общественные деятели и историки взывали к международному сообществу с просьбой поинтересоваться судьбой азербайджанских исторических памятников на территории Армении. Тщетно все эти годы мы стремились обратить внимание просвещенного мира на то, что присвоение и уничтожение памятников культуры является грубым нарушением международного гуманитарного права, в частности, Женевской конвенции 1949 года, а также конвенций ЮНЕСКО 1954 и 1970 годов.

Надгробный памятник Ашугу Алескеру. Басаркечарский район

Увы, все международные организации, включая ЮНЕСКО, эти призывы игнорировали. Хотя именно ЮНЕСКО в соответствии с возложенным на нее мандатом обязано защищать культурное наследие в любой стране мира.

Все эти годы Армения упорно препятствовала реализации миссии ЮНЕСКО на своей территории, что в принципе можно понять: если международные наблюдатели прибудут в эту страну и поинтересуются судьбой азербайджанских памятников, власти Армении окажутся в очень незавидном положении.

Красноречивый пример Караван-сарая Салимв (построен в период правления иранского Шаха Аббаса) демонстрирует плачевное положение азербайджанских памтников в Армении

Тем не менее, благодаря очередному дипломатическому прорыву президента Ильхама Алиева, Армении пришлось капитулировать теперь уже на культурном фронте, и взять на себя обязательства по приему миссии ЮНЕСКО, которая, наконец-то, даст оценку реального состояния историко-культурного наследия азербайджанского народа. Точнее, того немногого, что от него осталось.

Хочется верить, что эксперты ЮНЕСКО достойно выполнят свою миссию и откроют миру объективную картину преступлений Армении против многовекового наследия азербайджанского народа, за которые эта страна должна предстать перед судом Истории и ответить за свой пещерный вандализм.

В 1930-х гг. мечеть «Раджаб паша» стала жертвой генерального плана города Иреван