Мировые цены на нефть растут

Мировые цены на нефть в среду утром растут на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов сырья в США, передает "Прайм".

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent выросла на 0,44% — до $91,18 за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,41%, до $89,74.

По данным API, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 4 февраля опустились на 2,025 млн баррелей, тогда как ожидался рост на 0,675 млн баррелей. Позже будет опубликована официальная статистика минэнерго США.

Вместе с тем инвесторы также продолжают оценивать перспективы переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Кроме того, в четверг и пятницу трейдеры ожидают публикацию ежемесячных докладов ОПЕК и МЭА.