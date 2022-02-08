Завод «Р-Фарм» и Бакинский филиал университета им. Сеченова объявили о сотрудничестве
Фармацевтический комплекс группы компаний «Р-Фарм» в Азербайджане и Бакинский филиал Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова подписали соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым студенты университета будут проходить учебную практику по фармацевтической технологии заводского производства на заводе «Р-Фарм» в Баку.
Практические занятия охватят такие сферы, как изготовление лекарственных препаратов (их субстанций), производство, упаковка, хранение, перевозка, государственная регистрация, осуществление фармакологического контроля, сертификация, контроль качества и безопасность.
В ходе учебной практики студенты ознакомятся с обязанностями сотрудников фармацевтического предприятия на различных участках производства, изучат номенклатуру и ассортимент лекарственных и вспомогательных веществ, познакомятся с технологией изготовления лекарственных форм. Помимо этого, студенты изучат организацию работы отдела контроля качества и лаборатории, процессы и аппараты, используемые в фармацевтическом производстве, и условия хранения готовой продукции.
Полученный студентами опыт и знания позволят будущим молодым специалистам успешно подготовиться к курсовым и государственным экзаменам, а также в дальнейшей профессиональной деятельности решать актуальные задачи современной фармации.
Необходимо подчеркнуть, что группа компаний «Р-Фарм» уделяет особое внимание профориентационной работе: действующие сотрудники проводят встречи со школьниками, принимают участие в работе образовательных лагерей, организовывают экскурсии на производство.
«Р-Фарм» активно поддерживает крупнейшие образовательные проекты, участвует в оснащении образовательных учреждений современным учебным оборудованием, организовывает практики и стажировки, помогает в разработке образовательных стандартов по ряду профильных дисциплин.
Все эти проекты направлены на развитие научно-образовательного потенциала и повышение уровня информированности молодежи о перспективах отрасли.
Фармацевтический комплекс «Р-Фарм» в Баку - один из самых современных заводов на территории СНГ, включающий производственный, лабораторный и логистический блоки. Площадь участка, оснащенного высокотехнологичным оборудованием, составляет 4,6 га. Производственная мощность завода составляет более 250 млн единиц продукции в год.
В прошлом году завод успешно прошел сертификационный аудит Центра аналитической экспертизы Министерства здравоохранения Азербайджана и подтвердил свое соответствие принципам и правилам надлежащей производственной практики, в том числе тем, которые распространены на территории Европейского Союза (GMP EU).
Таким образом, завод стал первым и единственным фармпредприятием в стране, получившим сертификат GMP (Good Manufacturing Practice).