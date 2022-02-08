Завод «Р-Фарм» и Бакинский филиал университета им. Сеченова объявили о сотрудничестве

10:09

Фармацевтический комплекс группы компаний «Р-Фарм» в Азербайджане и Бакинский филиал Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова подписали соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым студенты университета будут проходить учебную практику по фармацевтической технологии заводского производства на заводе «Р-Фарм» в Баку.

Практические занятия охватят такие сферы, как изготовление лекарственных препаратов (их субстанций), производство, упаковка, хранение, перевозка, государственная регистрация, осуществление фармакологического контроля, сертификация, контроль качества и безопасность. В ходе учебной практики студенты ознакомятся с обязанностями сотрудников фармацевтического предприятия на различных участках производства, изучат номенклатуру и ассортимент лекарственных и вспомогательных веществ, познакомятся с технологией изготовления лекарственных форм. Помимо этого, студенты изучат организацию работы отдела контроля качества и лаборатории, процессы и аппараты, используемые в фармацевтическом производстве, и условия хранения готовой продукции. Полученный студентами опыт и знания позволят будущим молодым специалистам успешно подготовиться к курсовым и государственным экзаменам, а также в дальнейшей профессиональной деятельности решать актуальные задачи современной фармации.