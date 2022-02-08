Лидеры ФРГ, Франции и Польши: «НАТО необходимо пересматривать стратегии»

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Польши Анджей Дуда в совместном заявлении по итогам саммита Веймарского треугольника в Берлине подчеркнули, что НАТО нужно регулярно проводить переоценку стратегии по отношению к России, чтобы корректировать ее в случае ухудшения ситуации с безопасностью, передает РИА Новости.

Политики отметили, что в случае ухудшения ситуации эти стратегии следует редактировать, в том числе в рамках инициативы Североатлантического альянса «Расширенное передовое присутствие».

«Франция, Польша и Германия выражают готовность конструктивно участвовать в содержательных и ориентированных на результат переговорах по вопросам безопасности, представляющим взаимный интерес (с Россией - ред). Три страны будут и далее тесно консультироваться с партнерами по ЕС и союзниками по НАТО, чтобы гарантировать мир и безопасность в евро-атлантическом пространстве», — говорится в заявлении.