В Гяндже скончался 10-летний ребенок по неизвестным причинам

В Гяндже по неизвестной причине скончался ребенок, передает АПА.

Инцидент произошел на территории поселка Ени гесебе: 10-летний А.Ализаде был доставлен в больницу на машине скорой медицинской помощи. Врачи констатировали смерть ребенка. На место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов.

Тело ребенка доставлено в Гянджинское отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

По факту проводится расследование.