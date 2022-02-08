В Гяндже скончался 10-летний ребенок по неизвестным причинам
В Гяндже по неизвестной причине скончался ребенок, передает АПА.
Инцидент произошел на территории поселка Ени гесебе: 10-летний А.Ализаде был доставлен в больницу на машине скорой медицинской помощи. Врачи констатировали смерть ребенка. На место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов.
Тело ребенка доставлено в Гянджинское отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.
По факту проводится расследование.