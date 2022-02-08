Руководитель пресс-службы МИД Азербайджана ответила на заявление МИД Армении о том, что Баку якобы пытается «изменить идентичность армянских религиозных, исторических и культурных памятников» в Карабах е и Восточном Зангезуре.

Об этом сказала начальник управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева.

"Освежаем память МИД Армении: Армения – это страна, которая около 30 лет сохраняя под военной оккупацией часть территорий Азербайджана, осуществляла на этих землях незаконную деятельность, в том числе урбицид, культурцид и экоцид".

Абдуллаева напомнила, что Армения за почти 30 лет оккупации азербайджанских земель сотворила масштабные разрушения и вандализм.

«Армения, 30 лет державшая под военной оккупацией часть территорий Азербайджана, стерла с лица земли 9 азербайджанских городов и сотни сел. Исторические, культурные и религиозные памятники в этих районах разрушены и разграблены. На протяжении десятилетий Армения препятствовала посещению оккупированных территорий миссией ЮНЕСКО, чтобы скрыть совершенные ею разрушения. Этот факт четко отражен в отчете ЮНЕСКО в 2005 году. В то же время Армения полностью уничтожила культурное наследие Азербайджана на своей территории», - сказала она.

По словам Абдуллаевой, на этом фоне Ереван пытается ложными заявлениями прикрыть свои незаконные деяния.

«Однако армянское внешнеполитическое ведомство забывает, что, в отличие от Армении, Азербайджан не дискриминирует свое историко-культурное наследие по религиозному и этническому признаку. Азербайджан является примером толерантности и культурного разнообразия во всем мире», - подчеркнула она.

Абдуллаева призвала МИД Армении отказаться от ложных и клеветнических заявлений, дабы «не загнать себя в еще более сложную и безвыходную ситуацию». «Наш совет МИД Армении заключается в том, что не надо ставить себя в более сложное и безвыходное положение, не держать за пазухой камни лжи, клеветы, а наоборот, пытаться совершить добрые намерения и дела», - заключила она.