В Польшу прибыл воздушный десант США

Четыре военно-транспортных самолета C-17A Globemaster III с подразделениями 82-й воздушно-десантной дивизии Армии США прибыли в Польшу, передает «Интерфакс».

Самолеты, вылетевшие с базы Форт-Брегг в Северной Каролине, приземлились в аэропорту польского города Жешув, расположенного в 90 км от границы с Украиной.

Отмечается, что в Польшу переброшено как минимум 750 военнослужащих 18-й воздушно-десантной дивизии армии США. По решению Вашингтона, там будет размещено в общей сложности 1,7 тыс. американских десантников в составе бригадной боевой группы 82-й воздушно-десантной дивизии.