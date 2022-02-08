В Евлахе мужчина убил жену и ранил родственника
В Евлахском районе произошло убийство, передает АПА.
Инцидент произошел в селе Гаджиселли Евлахского района. Житель села Гараев Мехти застрелил свою жену Гараеву Эльнару, 1977 года рождения. Женщина скончалась на месте. Причина убийства пока неизвестна.
Сообщается, что Мехти Гараев также ранил проживающего по соседству и приходящегося ему родственником Гараева Йылдырыма, 1959 года рождения. Йылдырым Гараев был госпитализирован.
Отмечается, что год назад М.Гараев нанес жене тяжелые ранения топором, он был задержан правоохранительными органами, но через некоторое время вышел на свободу.
По факту в прокуратуре города Евлах возбуждено уголовное дело.