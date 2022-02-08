Началась словесная перепалка. Затем адвокаты передали Саакашвили украинский флаг и на телефоне включили гимн Украины, а Саакашвили начал петь.

Он начал свое выступление с того, что назвал все обвинения беспочвенными, обвинил прокуроров и суд в коррупции.

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили под конвоем доставили в суд. Сегодня в Тбилисском суде пройдет заседание по делу о "пиджаках", передает РЕН ТВ.

Напомним, Саакашвили обвиняют в растрате государственных средств на 2,7 миллиона долларов на личные нужды, в числе которых фигурировали дорогие пиджаки.

Несколькими днями ранее экс-президент Грузии предстал перед судом по делу о незаконном пересечении границы. За последнее время политик заметно изменился внешне - если раньше у него были черные волосы, то теперь его голова полностью поседела.