ЮНЕСКО рассмотрит идеи, предложенные на встрече глав Азербайджана, Франции, Армении и ЕС

ЮНЕСКО может рассмотреть предложения, выдвинутые на встрече глав Азербайджана, Армении, Франции, Совета Евросоюза, говорится в заявлении ЮНЕСКО.

«Мы работаем со всеми сторонами над созданием условий для независимой технической миссии ЮНЕСКО в рамках конвенции 1954 года. ЮНЕСКО приветствует все полезные идеи и инициативы как от региональных организаций, так и отдельных стран. С этой точки зрения могут быть рассмотрены идеи, выдвинутые на встрече, прошедшей 4 февраля. Эти идеи будут оценены ЮНЕСКО при полном сотрудничестве с Арменией и Азербайджаном»,- отмечается в официальном ответе организации.

4 февраля на встрече в формате видеоконференции с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Совета Европейского Союза Шарля Мишеля была достигнута договоренность о визите оценочной миссии ЮНЕСКО в Азербайджан и Армению.